Đề xuất mới nhất về bảng giá đất

Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự thảo đề xuất sửa đổi Điều 159 Luật Đất đai hiện hành theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất trình Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 (Ảnh: Hà Phong).

Bảng giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất.

Theo dự thảo, HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần, công bố và áp dụng từ ngày 1/1 của năm đầu kỳ. Trường hợp cần thiết phải bổ sung bảng giá đất trong năm thì UBND cấp tỉnh quyết định.

“Trong quá trình tổ chức thực hiện áp dụng bảng giá đất Chính phủ có thể linh hoạt, chủ động bổ sung các trường hợp cần áp dụng bảng giá đất; địa phương chủ động bổ sung bảng giá đất trong năm để đáp ứng tình hình thực tế ”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu quan điểm.

Điều 160 Luật Đất đai được sửa đổi theo hướng không quy định về giá đất cụ thể; quy định hệ số điều chỉnh giá là tỷ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất được UBND cấp tỉnh ban hành áp dụng từ ngày 1/1 hàng năm. Trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trong năm hoặc cho từng khu vực để áp dụng.

Việc này để làm căn cứ điều chỉnh giá đất trong bảng giá đất theo từng năm, đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương chủ động quyết định phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước về giá đất tại địa phương, theo lập luận của cơ quan soạn thảo.

Điều 161 Luật Đất đai hiện nay được sửa đổi theo hướng bỏ các quy định liên quan đến xác định giá đất cụ thể, bổ sung hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất, bao gồm chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc một phó chủ tịch UBND cấp tỉnh làm chủ tịch hội đồng, thủ trưởng cơ quan có chức năng tài chính cấp tỉnh làm phó chủ tịch hội đồng...

Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất, quyết định thành lập tổ giúp việc cho hội đồng và được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để tư vấn thẩm định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.

Tại cuộc họp về dự thảo Luật Đất đai hôm 13/8 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng việc định giá đất cần kiên định nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định và áp dụng thống nhất trong mọi giao dịch.

"Các địa phương cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh theo dữ liệu thị trường trong khi hệ số giá không thay đổi nếu chưa có quyết định chính sách mới”, Phó Thủ tướng nói.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, để có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.