Hà Nội vận hành hơn 1.000 nhà vệ sinh, sẵn sàng đón 1 triệu khách dịp 2/9

Ngày 15/8, công nhân đang tiến hành lắp đặt các nhà vệ sinh tại nhiều tuyến phố khu vực trung tâm Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ lắp đặt và huy động 1.012 nhà vệ sinh. Trong đó, thành phố lắp đặt, duy trì 612 nhà vệ sinh tại các địa điểm như khu vực trung tâm quảng trường Ba Đình có 230 nhà vệ sinh, tuyến di chuyển về khán đài (tuyến vào) có 203 nhà vệ sinh.

Tuyến di chuyển từ khán đài ra có 90 nhà vệ sinh, 75 nhà vệ sinh phục vụ người dân dọc theo tuyến di chuyển, khu vực phục vụ lực lượng tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa sẽ lắp đặt 14 nhà vệ sinh.

Ngoài ra, Hà Nội còn huy động khoảng 400 nhà vệ sinh của các cơ quan, trường học, bệnh viện và hộ dân cho khách sử dụng miễn phí.

Công nhân đang lắp đặt các nhà vệ sinh công cộng tại khu vực vỉa hè đường Điện Biên Phủ (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết mô hình huy động nhà vệ sinh miễn phí từ cộng đồng không chỉ giải quyết áp lực cho hạ tầng sự kiện, mà còn lan tỏa ý thức giữ gìn vệ sinh, nâng cao hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đây cũng là tiền đề để thành phố tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình trong các dịp lễ hội, sự kiện lớn sắp tới, theo vị này.

Hà Nội sẽ lắp đặt, duy trì 612 nhà vệ sinh tại các địa điểm trung tâm (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng sẽ lắp đặt 800 thùng rác lắp túi nilon trắng tại các vị trí trên tuyến đường diễn ra sự kiện diễu binh, diễu hành. Dự kiến, có hơn 6.000 thanh niên tình nguyện phối hợp thực hiện công tác nhặt rác, tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi.

Thời gian duy trì vận hành nhà vệ sinh miễn phí từ ngày 15/8 đến hết ngày 2/9.

Ngoài 612 nhà vệ sinh công cộng, Hà Nội còn huy động khoảng 400 nhà vệ sinh của các cơ quan, trường học, bệnh viện và hộ dân cho khách sử dụng miễn phí (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Dự kiến khoảng 45.000 người dự lễ kỷ niệm, trong đó khách mời và các lực lượng quần chúng nhân dân khoảng 30.000 người; lực lượng làm nhiệm vụ khoảng 5.000 người; lực lượng diễu binh, diễu hành khoảng 10.000 người.

Sở Du lịch Hà Nội dự kiến khoảng trên 1 triệu lượt khách sẽ đến với thủ đô theo dõi các hoạt động kỷ niệm và xem diễu binh, diễu hành.