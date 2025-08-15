Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội Đảng bộ phường Phú An

Tham dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú An. Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Thông giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Trần Thị Hương Ly giữ chức Phó bí thư thường trực; ông Trần Bảo Lâm giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự đại hội (Ảnh: Phạm Diện).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An, cho biết đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi là kỳ đại hội đầu tiên sau khi các phường được sáp nhập, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Đây là dịp để Đảng bộ phường tổng kết những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Trọng tâm là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng phường Phú An thành đô thị xanh, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An (Ảnh: Phạm Diện).

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đồng chí kêu gọi toàn thể đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp ý kiến tâm huyết vào các văn kiện và công tác nhân sự của đại hội, qua đó quyết định những vấn đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Báo cáo nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phú An đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và vượt 32/34 chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, để phát huy lợi thế, tạo bước chuyển rõ nét, toàn diện và bền vững, Đảng bộ phường sẽ tập trung thực hiện hai chương trình đột phá trọng tâm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (thứ 5 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ở phường Phú An (Ảnh: Phạm Diện).

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đã đạt được.

Ông Lộc đề nghị Đảng bộ và Nhân dân phường tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hơn nữa, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng như một nhiệm vụ then chốt; tập trung thu hút các dự án đầu tư vào hạ tầng thương mại, dịch vụ công cộng, dịch vụ tài chính - ngân hàng, giáo dục - y tế chất lượng cao.

Đồng thời, cần duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả; phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sức mạnh tổng hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, chủ động tấn công, đẩy lùi tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội.