Thanh niên khoe ảnh kiếm Nhật trên mạng để ra oai

Ngày 15/8, Công an xã Minh Thọ (tỉnh Hưng Yên) phát hiện, xử lý 1 công dân trên địa bàn xã vì sử dụng Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh xấu độc, gây ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng.

Công an xã Minh Thọ làm việc với công dân đăng tải hình ảnh chứa nội dung bạo lực (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, chủ tài khoản đăng bài trên Facebook cá nhân là là V.H.H. (SN 2008, trú xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình làm việc, H. cho biết do muốn ra oai và thể hiện bản thân nhưng nhận thức còn hạn chế, nên đã dùng Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh có chứa nội dung bạo lực là khoe kiếm Nhật.

H. thừa nhận hành vi của mình là sai trái, gây hoang mang, lo sợ cho người khác và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Công an xã Minh Thọ xác định hành vi của H. là tự phát, không có mục đích chính trị, vi phạm lần đầu, hậu quả chưa nghiêm trọng nên đã tiến hành giáo dục kết hợp tuyên truyền, yêu cầu công dân gỡ bài đăng trên trang cá nhân và viết cam kết không tái phạm.