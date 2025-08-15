Alaska thành pháo đài an ninh, F-22 và Su-57 có thể cùng xuất hiện

Tiêm kích F-22 của Mỹ và Su-57 có thể cùng xuất hiện ở Alaska (Ảnh: Bulgarian Military).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 15/8 tại thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ).

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay.

Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh này có thể còn đánh dấu một cột mốc khác: lần đầu tiên tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga hoạt động trong cùng không phận với tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, nơi đóng một phần lực lượng F-22 của Không quân Mỹ và giữ vai trò then chốt trong khả năng triển khai sức mạnh của Mỹ ở Bắc Cực, khu vực Nga đang chiếm ưu thế và Mỹ ngày càng gia tăng hiện diện.

Nếu ông Putin bay tới căn cứ này, nhiều khả năng ông sẽ được hộ tống bởi các tiêm kích Su-57 hiện đại.

Thông tin công khai cho thấy F-22 và Su-57 chưa từng chạm mặt, dù vào tháng 2 vừa qua, một chiếc Su-57 và một tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ đã cùng tham gia một triển lãm hàng không ở Ấn Độ.

Su-57 của Nga, còn được NATO đặt tên định danh là Felon, thường được xem là phiên bản tương đương F-22 của Mỹ. Cả hai đều là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm, trang bị radar và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, được thiết kế để bay mà không bị phát hiện và tiêu diệt các hệ thống phòng không đối phương.

Hiện tại, tiêm kích thế hệ thứ năm là dòng máy bay chiến đấu tiên tiến nhất đang hoạt động, dù các chương trình phát triển thế hệ thứ sáu đã tiến khá xa.

Mỹ là quốc gia duy nhất vận hành F-22, nhưng có tới 19 lực lượng không quân trên thế giới đang sử dụng F-35 do Lockheed Martin chế tạo.

“Nếu cả 2 loại máy bay gặp nhau trên bầu trời Alaska, chắc chắn cả 2 bên sẽ tìm cách thu thập càng nhiều thông tin về đối phương càng tốt, đồng thời cố gắng che giấu tối đa năng lực thực sự của mình. Theo tôi biết, Su-57 và F-22 chưa bao giờ ở cùng một không phận. Số lượng của chúng cũng không nhiều”, Frederik Mertens, nhà phân tích chiến lược thuộc viện nghiên cứu TNO (Hà Lan), nhận định.

Căn cứ Elmendorf-Richardson tại Anchorage, bang Alaska - nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Nga - Mỹ (Ảnh: AFP).

Theo ấn bản năm 2025 của Military Balance do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở Anh công bố, Mỹ hiện có khoảng 165 F-22 Raptor, trong khi Nga sở hữu khoảng 19 tiêm kích Su-57.

Không giống Su-35, tiêm kích tàng hình Su-57 không đóng vai trò chủ đạo trong chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Theo các báo cáo tình báo của Anh hồi đầu năm 2023, khi được triển khai, Su-57 thường hoạt động ở vị trí cách xa tiền tuyến.

Tuy nhiên, thông tin từ Ukraine gần đây cho thấy Moscow đã tăng tần suất sử dụng Su-57. Giữa năm 2024, Kiev tuyên bố đã tấn công thành công một chiếc Su-57 tại một căn cứ cách biên giới hàng trăm km.

Dù nhiều thông số kỹ thuật của Su-57 và F-22 vẫn được giữ bí mật, ông Mertens nhận định F-22 nhìn chung vượt trội hơn, đặc biệt về khả năng tàng hình.

“F-22 có đặc tính tàng hình vượt xa, trong khi Su-57 vẫn cho thấy nguồn gốc phát triển trực tiếp từ dòng Su-27. Một số đặc điểm của Su-57 khiến nó dễ bị radar hoặc cảm biến hồng ngoại phát hiện hơn so với F-22, vốn cũng được trang bị radar rất tiên tiến”, ông nói. Tuy nhiên, Mertens nhấn mạnh Su-57 vẫn là “một loại máy bay rất đáng gờm”.

Ông cho biết F-22 có thể sử dụng các thiết bị phản xạ radar, tương tự như F-35 khi bay gần sườn phía đông NATO.

“Dù thế nào đi nữa, việc F-22 và Su-57 xuất hiện cạnh nhau sẽ ít nhất tạo ra ấn tượng rằng 2 loại máy bay này thực sự ngang tầm nhau”, ông Mertens kết luận.

Ngoài sự xuất hiện của các tiêm kích, Alaska sẽ có sự hiện diện của lực lượng an ninh dày đặc. Hiện hàng trăm mật vụ Mỹ đã được điều động tới đây để đảm bảo an ninh cho sự kiện cấp cao chỉ được chuẩn bị trong thời gian chưa đầy một tuần.