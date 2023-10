Ngày đêm ngăn hàng lậu "vượt biên" trong mùa nước nổi ở miền Tây

Đến hẹn lại lên, khi mùa nước nổi tràn đồng cũng là lúc tuyến biên giới ở tỉnh An Giang nhộn nhạo vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam. Quá trình vận chuyển của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, khiến lực lượng Bộ đội biên phòng phải ngày đêm căng mình canh giữ vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội (Bộ đội Biên phòng An Giang) thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống buôn lậu trong mùa nước nổi dọc tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia.

Căng mình chống buôn lậu mùa nước nổi ở miền Tây (Video: Vũ Thịnh).

Chiến sĩ Chau My (binh nhất - Đồn Biên phòng Phú Hội) được đơn vị giao nhiệm vụ lái vỏ lãi đưa tổ công tác đi tuần tra đoạn qua địa bàn ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hiện tuyến đường biên giữa Việt Nam và Campuchia mênh mông biển nước. Trong đêm tối, lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát liên tục để kịp thời phát hiện các đối tượng buôn lậu trà trộn vào người dân đang đánh bắt thủy sản.

Theo các chiến sĩ, việc tuần tra khu vực biên giới mùa nước nổi gặp nhiều khó khăn. "Khó nhất là những hôm giông gió, mưa bão. Mặc dù đã trang bị áo phao nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ chúng tôi luôn đề cao cảnh giác vì đêm tối sông nước mênh mông, nước lũ sâu đến 2-3m", Trung úy Hứa Hồng Sáng - Đội trưởng đội vũ trang Đồn Biên phòng Phú Hội nói.

4 giờ sáng cũng là lúc nhiều ghe tàu đánh bắt cá của người dân từ các hướng khu vực biên giới Campuchia đổ về. Các chiến sĩ biên phòng căng mình quan sát, kiểm tra để không để lọt các đối tượng buôn lậu vượt chốt.

Tùy thuộc vào quân số, thời tiết và nhiệm vụ đơn vị. Ngày nào đơn vị tổ chức huấn luyện sẽ chia thành nhiều tổ nhỏ, mỗi tổ 2,3 người. Đi tuần tra thì quân số 15,16 người.

Quá trình tuần tra biên giới đơn vị luôn có kết hoạch, giao hẳn cho đội vũ trang làm chủ công trong đội tuần tra. Thời gian, địa điểm, quân số trang bị được trình lên đồn trưởng. Sau khi đồn trưởng phê duyệt thì đội tuần tra bố trí, phân công nhiệm vụ, làm công tác chuẩn bị.

Khó khăn trong mùa nước nổi là thế. Vào mùa khô, đường tuần tra không bằng phẳng, lúc thì bờ ruộng, lúc là kênh rạch và đầm lầy, các chiến sĩ đi tuần tra rất vất vả. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ các cán bộ, chiến sĩ luôn hoàn thành để quản lý tốt biên giới, để các đối tượng hoạt động buôn lậu không dám manh động.

"Khi phát hiện các đối tượng buôn lậu chúng tôi sẽ tổ chức bao vây, đối tượng lọt vào vòng vây cũng không có cửa chống trả. Ngay từ khi bắt đầu mùa nước nổi, chúng tôi đi tuần tra bằng vỏ lãi, ban chỉ huy đồn đã quán triệt rất kỹ về việc đảm bảo an toàn, tính mạng cán bộ, chiến sĩ là trên hết", Trung tá Phạm Văn Phong - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Hội nói.

Mùa nước các chiến sĩ chủ yếu đi tuần tra bằng vỏ lãi dọc biên giới, mùa khô thì hành quân bộ. Ngoài đội tuần tra còn có các tổ mật phục nằm ở các vị trí nhạy cảm. Mục đích lớn nhất là bảo vệ tính nguyên vẹn của hệ thống đường biên giới, thứ 2 là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân đang làm ăn, sản xuất trong khu vực biên giới.

Trung tá Phạm Văn Phong - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Hội cho biết: "Khi đến mùa nước nổi, đơn vị ngày nào cũng tổ chức tuần tra khép kín biên giới, các đối tượng buôn lậu trà trộn vào bà con làm ăn nên cường độ làm việc của anh em sẽ cao hơn, không để các đối tượng lợi dụng".

Hiện tại đơn vị quản lý 5 mốc chính là 255, 256, 257, 258, 259 cùng 13 mốc phụ và 25 cộc dấu. Trước mùa nước nổi, đơn vị đã triển khai làm biển, cấm cộc ở các cộc dấu, mốc phụ để khi nước lên các cộc này sẽ không bị mất dấu. Trừ 5 mốc chính được xây dựng kiên cố và cao, đỉnh lũ cũng không thể ngập được.

Một đến hai tuần đơn vị sẽ đến vệ sinh, lau chùi sạch sẽ. Còn mùa khô các mốc chính, mốc phụ bị cây cối, cỏ che khuất nên anh em phải tổ chức phát hoang.

Khi vào mùa khô, các đối tượng buôn lậu chỉ có thể qua lại bằng đường mòn, lối mở thì giờ đây đâu đâu cũng có thể trở thành con đường thuận lợi để qua lại biên giới nên các chiến sĩ phải liên tục tuần tra, kiểm soát dọc biên giới bằng vỏ lãi.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội kiểm tra các ghe tàu đang tập trung neo đậu để mua bán thủy sản mùa nước nổi tại khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia.

Với đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp 02 tỉnh Kandal và Takeo/Vương quốc Campuchia; có 02 cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Tịnh Biên cùng nhiều tuyến đường tiểu ngạch, hàng trăm đường mòn qua lại biên giới, những năm gần đây An Giang luôn là điểm nóng của tình trạng buôn lậu.

Trước đó, Đồn Biên phòng Phú Hội đã bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển hàng lậu và hơn 40 vụ xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, bắt được 1 đối tượng vận chuyển 30kg cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam.