Man Utd trả giá cực đắt sau chiến thắng đầu tiên ở mùa giải

Matheus Cunha đã dính chấn thương gân kheo và phải rời sân sớm trong trận đấu với Burnley ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford vào tối 30/8. Tiền đạo người Brazil đã ra hiệu cho HLV Amorim rằng anh cần rời sân ngay lập tức. Sau khi nhường vị trí cho Joshua Zirkzee, Cunha đã đi thẳng vào đường hầm.

Cunha dính chấn thương trong trận gặp Burnley và buộc phải rút khỏi đội tuyển Brazil (Ảnh: Getty).

HLV Ruben Amorim thừa nhận sau trận rằng chưa rõ mức độ chấn thương, nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi rất cần cậu ấy để duy trì sự cạnh tranh”.

Trên mạng xã hội Twitter, đội tuyển Brazil thông báo Cunha dính chấn thương cơ và đã được rút khỏi danh sách của HLV Carlo Ancelotti. Thay thế anh là Samuel Lino (30 tuổi) của Flamengo. Quyết định này được đưa ra sau khi bộ phận y tế của Man Utd và tuyển Brazil trao đổi trực tiếp.

Không chỉ Cunha, Manchester United còn mất thêm Mason Mount. Tiền vệ người Anh phải rời sân ở hiệp một, nhường chỗ cho Kobbie Mainoo. Amorim tiết lộ Mount đã cố gắng thi đấu 30 phút dù dính chấn thương: “Rất khó khăn khi mất cả Cunha và Mount. Tôi lo lắng bởi họ đều là những cầu thủ cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải chờ kết quả kiểm tra”.

Cunha có vai trò vô cùng quan trọng trong lối chơi của Man Utd (Ảnh: Getty).

Trước đó, Cunha đá chính trong thất bại 12-11 trên chấm luân lưu trước Grimsby Town ở Carabao Cup hồi giữa tuần, trong khi Mount vào sân từ phút 64. HLV Amorim cho rằng việc thi đấu dày đặc có thể là nguyên nhân dẫn tới các chấn thương này.

Ông chia sẻ: “Với trường hợp Cunha, có thể trận đấu giữa tuần đã góp phần gây ra vấn đề hôm nay. Với Mount, tôi không dám mạo hiểm thêm cầu thủ nào khác trong tình trạng không rõ họ đủ thể lực hay không. Tất cả đều liên quan đến nhau”.

Nếu mất Cunha trong thời gian dài thì Man Utd sẽ chịu tổn thất lớn. Cầu thủ người Brazil mới gia nhập Man Utd trong mùa hè vừa qua nhưng ngay lập tức đã chứng minh vai trò quan trọng khi thi đấu vô cùng năng nổ trong vai trò hộ công. Kể từ đầu mùa, Cunha đá chính trong tất cả các trận đấu của Man Utd.