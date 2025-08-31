Nữ tài xế lái ô tô tông vỡ kính cửa hàng điện tử ở Đồng Nai

Sáng 31/8, tại vòng xoay Tam Hiệp (phường Long Bình, Đồng Nai) xảy ra vụ ô tô con lao vào cửa kính một cửa hàng điện tử ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phú Việt).

Theo nhân viên bảo vệ, nữ tài xế điều khiển xe 5 chỗ chạy lên vỉa hè thì bánh trước bị mắc kẹt ở gờ hố ga. Khi đạp ga mạnh để vượt lên, chân ga bị kẹt khiến ô tô húc vào một xe máy dựng sẵn, rồi tiếp tục lao thẳng vào cửa kính cửa hàng.

Cú va chạm làm kính vỡ vụn, xe máy và ô tô hư hỏng nhẹ. Rất may nữ tài xế và nhân viên trong cửa hàng không bị thương, thời điểm xảy ra tai nạn cũng ít khách mua sắm. Sau đó, tài xế và chủ cửa hàng đã tự thỏa thuận bồi thường.

Khoảng 11h, hiện trường vụ việc được dọn dẹp xong (Ảnh: Hoàng Bình).

Đến khoảng 11h cùng ngày, hiện trường được dọn dẹp xong, cửa hàng hoạt động bình thường trở lại.