Đường tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tắc 4-5km, dòng xe "tê liệt"

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trưa và đầu giờ chiều 31/8, tuyến đường Trường Sa - đường chính dẫn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC) (xã Đông Anh, Hà Nội) ùn tắc kéo dài, các phương tiện chật vật nhích từng mét.

Ô tô xếp hàng chật vật di chuyển trên đường Trường Sa vào đầu giờ chiều 31/8. Nhiều thời điểm hàng dài ô tô xếp thành 6 hàng tại một làn đường.

Do ùn tắc kéo dài nên hàng trăm ô tô đã dừng, đỗ ở khu vực đầu cầu Đông Trù, người trong xe tiếp tục bắt xe ôm vào khu vực triển lãm. Tại khu vực này, các tài xế xe ôm thường xuyên chạy ngược chiều để chở khách vào trung tâm triển lãm.

13h, dòng người từ khắp nơi vẫn ùn ùn đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.

Nhiều gia đình lựa chọn đến triển lãm để vui chơi trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tắc đường kéo dài khiến xe của lực lượng Cảnh sát giao thông cũng bị các phương tiện khác bủa vây tứ phía.

13h10, tại khu vực triển lãm có mưa khiến những người đi xe máy càng vô cùng vất vả.

Một số điểm đón xe buýt cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia cũng chật kín người dân đứng đợi xe.

Tắc đường kéo dài khiến nhiều tài xế chán nản rời khỏi xe để quan sát trước sau.

Nhiều người quyết định đi bộ từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia đến một số điểm bắt xe buýt, taxi gần nhất để tránh cảnh ùn tắc.

Cảnh sát giao thông căng mình phân luồng, điều tiết giao thông.

Ghi nhận của phóng viên, đến 14h đường Trường Sa vẫn ùn tắc khoảng 4-5km chủ yếu theo hướng đi Long Biên.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia có không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích gần 260.000m2 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Đây là nơi người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của đất nước, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực, vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.