Bão Nongfa hướng vào đất liền nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Nongfa (bão số 6), cách phía bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông, cách Huế khoảng 190km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến chiều nay, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 hoạt động ngay trên vùng biển Quảng Trị đến Huế. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) đều bị ảnh hưởng.

Đến rạng sáng 31/8, bão đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới (sau khả năng mạnh lên thành bão) (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4,5m, biển động mạnh.

Vùng biển Thanh Hóa - Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ trưa 30/8, khu vực ven biển Nghệ An - Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo có thể xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ sáng 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 500mm.

Từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.