Ba nữ công an và cán bộ xã kịp thời cứu người gặp nạn trên đường

Ngày 31/8, Thiếu tá Lê Đình Đô, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết 3 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng một cán bộ xã đã có hành động sơ cứu, đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

"Hành động và việc làm của các cán bộ, chiến sĩ là hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đáng được biểu dương", Thiếu tá Đô cho hay.

Các chiến sĩ công an cùng cán bộ xã đã kịp thời hỗ trợ sơ cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu (Ảnh: Minh Nguyễn).

Trước đó ngày 30/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện chương trình “Chung tay vì cộng đồng - tiếp sức trẻ em đến trường” và thực hiện mô hình “Thắp hy vọng cho cuộc sống ấm no” tại xã Ea Súp và xã Cư M’lan.

Sau khi hoàn tất chương trình, khoảng 13h cùng ngày, 3 nữ chiến sĩ gồm Đại úy Nguyễn Thị Thu Trang, Thiếu tá Bùi Thị Lan, Đại úy Hoàng Thị Phương Thảo và anh Nguyễn Thành Đạt (cán bộ Văn phòng UBND xã Hòa Phú) trên đường trở về ngang qua xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk đã bắt gặp một phụ nữ bị nạn, đang nằm ở vệ đường.

Nạn nhân là bà Vũ Thị Oanh (58 tuổi, trú tại xã Ea Wer) bị ngã xe máy, chân đập mạnh vào một ống cống khiến bị thương nặng.

Người phụ nữ được đưa đến trung tâm y tế kịp thời (Ảnh: Minh Nguyễn).

Các cán bộ, chiến sĩ đã hỏi han tình hình sức khoẻ và liên hệ với nhân viên Trạm Y tế xã Ea Wer. Sau đó cùng hỗ trợ việc nẹp, cố định vết thương ban đầu và đưa người bị nạn đến Trung tâm Y tế Buôn Đôn cấp cứu kịp thời.

Trước việc được cứu chữa kịp thời, bà Oanh đã viết thư gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đã hỗ trợ bà kịp thời.

Theo bà Oanh, thời điểm gặp nạn, do vết thương khá nghiêm trọng nên nhiều người không dám đụng vào để hỗ trợ. Với việc được sơ cứu kịp thời và đưa đến trung tâm y tế điều trị, đến nay, sức khoẻ của bà đã ổn định.