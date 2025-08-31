Lộc Trời, Chứng khoán Quốc gia bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng và buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Lộc Trời bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố như báo cáo tài chính riêng và hợp nhất một số kỳ trong năm 2024-2025, báo cáo thường niên năm 2024; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của công ty đối với báo cáo tình hình quản trị năm 2024 bằng tiếng Anh.

Công ty cũng bị phạt 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Theo đó, công ty công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 là 265 tỷ đồng nhưng trên báo cáo tài chính hợp nhất cùng năm được kiểm toán lại gần 16,5 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp bị phạt tiền vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Hay Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia bị phạt tổng cộng hơn 897,5 triệu đồng liên quan đến các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, công ty bị phạt 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng theo quy định. Đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng, công ty cũng bị phạt 112,5 triệu đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp còn bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán theo quy định; bị phạt 175 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định hạn chế cho vay; bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Cuối cùng, công ty bị phạt 225 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

UBCKNN cũng phạt 92,5 triệu đồng với Công ty cổ phần Công trình giao thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể, từ năm 2021 đến năm 2024, công ty đã không công bố thông tin đến UBCKNN các tài liệu như báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên, báo cáo thường niên, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.