Mỹ có thể đưa lực lượng quân sự tư nhân tới Ukraine?

Lính Ukraine ở Donbass (Ảnh: Getty).

Báo Telegraph (Anh) dẫn các nguồn tin cho biết, trong các cuộc đàm phán với các quốc gia châu Âu về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Donald Trump được cho là đã đề xuất hợp tác với các công ty quân sự tư nhân Mỹ để bổ sung cho nỗ lực của các đối tác châu Âu.

Theo nguồn tin, kế hoạch được đưa ra là các công ty quân sự tư nhân Mỹ có thể tham gia vào việc củng cố hệ thống công sự, xây dựng các căn cứ quân sự mới và bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ tại Ukraine. Đồng thời, sự hiện diện của các nhà thầu quân sự Mỹ cũng sẽ tạo thêm hàng rào răn đe nhằm bảo vệ Ukraine.

Trọng tâm của các nhà thầu Mỹ dường như là hỗ trợ xây dựng các hệ thống phòng thủ mới và đảm bảo lợi ích kinh doanh của Mỹ tại Ukraine, chẳng hạn lợi ích mà thỏa thuận khoáng sản có thể mang lại.

Thỏa thuận đang được tiến hành cũng bao gồm việc triển khai binh lính châu Âu tại một vùng đệm gần biên giới Nga. Khoảng 30.000 binh lính châu Âu khác có thể sẽ được triển khai sâu hơn tại Ukraine như một lực lượng răn đe bổ sung.

Binh lính châu Âu cũng có thể sẽ tham gia bằng cách được triển khai đến miền Tây Ukraine để huấn luyện binh lính Ukraine. Telegraph đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia vào thỏa thuận này bằng cách cung cấp lực lượng an ninh hải quân tại Biển Đen, đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động xuất khẩu các mặt hàng của Ukraine như ngũ cốc và dầu hướng dương.

Kế hoạch trên dường như đang được thảo luận cùng với nhiều kế hoạch khác mà các quốc gia thuộc liên minh tự nguyện, do Pháp và Anh dẫn đầu, đồng ý đề xuất.

Tuy nhiên, Nga dường như sẽ không chấp thuận bất kỳ đảm bảo an ninh nào như trên, vì Moscow đã nhiều lần phản đối sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Kế hoạch hợp tác với các công ty quân sự tư nhân cũng là một trong những cách để Tổng thống Trump giữ vững cam kết không đưa quân đội Mỹ tới Ukraine.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng trong tháng này, khi được hỏi liệu các đảm bảo an ninh cho Kiev có thể bao gồm sự hiện diện của quân đội Mỹ hay không, ông Trump cho biết: “Châu Âu là tuyến phòng thủ đầu tiên vì họ ở ngay đó, nhưng chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ”.

Tổng thống Trump tuyên bố châu Âu phải đi đầu trong việc cung cấp "những đảm bảo an ninh đáng kể" cho Ukraine. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chứ không phải vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Mặc dù loại trừ việc triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ tại Ukraine, song Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể hỗ trợ đường không như một phần trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Hỗ trợ đường không có thể bao gồm nhiều hình thức như hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc chiến đấu cơ thực thi vùng cấm bay.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận, hỗ trợ đường không của Mỹ “là một lựa chọn và có khả năng”.

Bà Leavitt cho biết thêm, Mỹ sẽ tham vấn với Nga về những bảo đảm an ninh cho Ukraine mà Moscow sẵn sàng chấp nhận.