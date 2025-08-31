“Hà Nội rạng rỡ” thắp sáng Hồ Gươm bằng nghệ thuật 3D Mapping kỷ niệm Quốc khánh

Chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping chủ đề “Hà Nội rạng rỡ” do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Vietsoftpro (Vietsoftpro) tổ chức thực hiện, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Trong đêm 29 và 30/8, Tháp Rùa bừng sáng lung linh, cùng 5 màn nước được dựng trên mặt hồ Hoàn Kiếm tạo thành tấm phông chiếu lớn giữa không gian mở, ánh sáng hòa quyện cùng hình ảnh, âm nhạc... tất cả tạo nên chương trình “Hà Nội rạng rỡ” với hiệu ứng thị giác mới lạ, đầy cảm xúc cho người xem.

Những câu chuyện về Hà Nội được kể bằng ánh sáng 3D Mapping kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Ảnh: Lương Duy Tiến).

Chương trình đã tái hiện những lát cắt đặc sắc về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội trong hành trình phát triển cùng đất nước. Không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại của dân tộc, đây còn là không gian nghệ thuật công cộng mở, góp phần lan tỏa giá trị di sản đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Hà Nội rạng rỡ” gây ấn tượng khi tái hiện những khoảnh khắc lịch sử: từ Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn, truyền thuyết Hồ Gươm với Lê Lợi trả gươm thần, đến Cách mạng Tháng Tám 1945 và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình… Ở đó, khán giả được sống lại những thời khắc oanh liệt của đất nước, khi ánh sáng rọi vào Tháp Rùa cũng là lúc lịch sử được đánh thức thiêng liêng và rạng ngời.

Tháp Rùa cùng những công trình biểu tượng của Thủ đô được trình chiếu trên màn nước (Ảnh: Vân Hương).

Chương trình cũng tái hiện những khoảnh khắc và những âm thanh đời thường quen thuộc, giản dị làm nên hồn cốt Thủ đô: tiếng rao quà mỗi sớm, tiếng ve mùa hạ, tiếng cười rộn rã nơi phố phường, khung cảnh tuyệt đẹp của Hà Nội mùa thu, hình ảnh tươi đẹp của đất nước trong hòa bình…

Hà Nội qua những hình ảnh thân thương đó hiện lên vừa hào hùng vừa gần gũi, vừa mang chiều sâu lịch sử mà vẫn giữ nguyên sự lãng mạn, thanh lịch và bình yên vốn có, một Hà Nội không phô trương, nhưng đẹp đẽ trong từng khoảnh khắc giản dị đời thường.

Ông Hoàng Quốc Việt (bên trái) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietsoftpro - đại diện đơn vị thực hiện chương trình (Ảnh: Phong Thuần).

Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietsoftpro, đại diện đơn vị thực hiện chương trình - cho biết “Hà Nội rạng rỡ” đặc biệt không chỉ với khán giả mà còn cả với ê-kíp thực hiện với mong muốn dành tặng thành phố, người dân Thủ đô và cả nước một chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa.

Với ứng dụng công nghệ 3D Mapping, hệ thống màn nước, ánh sáng, laser… đây là bữa tiệc ánh sáng để Hà Nội rạng rỡ, lung linh, đồng thời kể câu chuyện lịch sử Hà Nội, con người Hà Nội và “chất” Hà Nội.

“Có lẽ chỉ trong dịp này chúng tôi mới có thể làm chương trình ở Hồ Gươm, và cũng là lần đầu tiên có chương trình mapping trên 5 màn nước. Đây vừa là nhiệm vụ vừa may mắn đối với chúng tôi để có cơ hội dành tâm huyết, tình yêu cho Thủ đô. Dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã đồng lòng, nỗ lực để mang đến cho khán giả bữa tiệc nghệ thuật đặc biệt, trọn vẹn và mãn nhãn”, ông Việt cho hay.

Tháp Rùa - Hồ Gươm bừng sáng lung linh trong chương trình “Hà Nội rạng rỡ” (Ảnh: Lương Duy Tiến).

Đông đảo khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping với chủ đề “Hà Nội rạng rỡ” tối 30/8 (Ảnh: Lương Duy Tiến).

Vietsoftpro là đơn vị thực hiện nhiều chương trình quy mô lớn, góp phần tôn vinh lịch sử - văn hóa dân tộc qua nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping. Trước “Hà Nội rạng rỡ”, dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Thống nhất đất nước (30/4) tại TPHCM, Vietsoftpro cũng gây ấn tượng với công chúng với màn trình diễn 3D Mapping chủ đề “Việt Nam trong tôi”.

Với chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping “Hà Nội rạng rỡ” dịp Quốc khánh 2/9, Vietsoftpro tiếp tục mang tới cho công chúng và du khách một bữa tiệc ánh sáng rực rỡ, nơi mọi người được hòa mình vào không gian nghệ thuật công cộng độc đáo, cùng lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tình yêu Hà Nội - Việt Nam.