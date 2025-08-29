Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đầu giờ chiều 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, cách Huế khoảng 450km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Theo dự báo, khoảng 1h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão (trở thành cơn bão số 6) và hoạt động trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão thời điểm này mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Thời điểm này, khu vực bị ảnh hưởng gồm vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Đến khoảng đầu giờ chiều 30/8, bão duy trì cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển từ Nghệ An đến Huế. Bão sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần trên đất liền khu vực Trung Lào - Thái Lan.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Từ đêm nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động mạnh. Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Huế nước dâng cao 0,2-0,4m.

Cơ qua khí tượng thủy văn cảnh báo thời tiết trên biển và ven biển nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, công trình ven bờ.

Trên đất liền, từ trưa 30/8, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; riêng Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Theo dự báo, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm. Từ ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm.