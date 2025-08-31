120 quân nhân Trung Quốc tập diễu binh dưới mưa lớn ở Ba Đình

4h30 ngày 30/8, Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bất ngờ có mặt trên sân Quảng trường Ba Đình trước giờ diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc mới chỉ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trước đó nửa ngày (lúc 12h ngày 29/8), và chưa kịp có buổi tập nào cho nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành sự kiện A80 ở Việt Nam.

Có 120 quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm vào sáng 2/9 tới đây.

Tại các buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt, khối quân đội các nước cũng như của Việt Nam đều đã có thời gian tập diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Riêng sáng sớm 30/8, chỉ có riêng Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc được tập dượt do họ là khối quân đội nước ngoài đến Hà Nội muộn nhất và chưa có thời gian làm quen đường diễu binh.

Các quân nhân Trung Quốc có chiều cao lý tưởng từ 1,85m đến 1,9m.

4h45, khu vực Quảng trường Ba Đình bất ngờ có mưa lớn, tuy nhiên các quân nhân Trung Quốc không dừng nghỉ mà vẫn tiếp tục đội mưa tập luyện.

Đoàn Nghi lễ Danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc được thành lập vào năm 1952, có nhiệm vụ chính là phục vụ nghi lễ cho Đảng, Nhà nước và Quân đội Trung Quốc.

120 quân nhân Trung Quốc tập diễu binh hết dọc quãng đường 300m trên đường Hùng Vương và quay trở lại điểm xuất phát ngang vị trí khán đài A4.

Các quân nhân Trung Quốc tập luyện dưới cơn mưa nặng hạt trên Quảng trường Ba Đình.

Tiếng bước chân chắc nịch vang lên trên sân quảng trường thể hiện tinh thần hăng hái và đội ngũ đều, đẹp, thống nhất của khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Hàng quân nhân thẳng hàng đều tăm tắp, gương mặt ánh lên sự quyết tâm, trang nghiêm.

5h15, sau gần 20 lượt tập diễu binh qua lại, các quân nhân Trung Quốc dừng nghỉ để chuẩn bị tham gia buổi tổng duyệt sau đó vào lúc 6h30.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại TPHCM, khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng đã nhận lời mời tham gia diễu binh, diễu hành.

6h sáng, khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc có mặt trở lại tại điểm tập kết đầu đường Hùng Vương, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sự kiện A80.