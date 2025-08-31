Nhà dân bị phá tung cửa sau tiếng nổ lớn ở Lâm đồng

Ngày 31/8, lực lượng chức năng xã Gia Hiệp, Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ nổ làm nhà dân hư hỏng.

Theo thông tin, vào 21h ngày 30/8, người dân nghe tiếng nổ lớn tại căn nhà của gia đình ông Nguyễn Hữu Từ nên đến kiểm tra. Tại hiện trường, cửa căn nhà bị phá tung, nhiều vật dụng bên trong bị hư hỏng.

Căn nhà bị sức ép từ vụ nổ gây hư hỏng (Ảnh: Khánh Hồng).

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Gia Hiệp cùng các cơ quan chức năng đến ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định căn nhà trên được gia đình ông Nguyễn Hữu Từ cho một người khác thuê để ở. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong căn nhà không có ai nên vụ nổ không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường xuất hiện lượng lớn xác pháo tự chế.