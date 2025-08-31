Tổng thống Pháp bất ngờ hé lộ niềm đam mê với game thẻ bài

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Youtube).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khiến hàng nghìn người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trong sự kiện phát trực tiếp Giải Vô địch Thế giới Yu-Gi-Oh! 2025 tại Paris, một sự kiện lớn của trò chơi thẻ bài nổi tiếng đến từ Nhật Bản.

Trong đoạn phát biểu ghi hình trước, công bố ngày 30/8, ông Macron nói: “Đây là một ngày quan trọng với Yu-Gi-Oh! và toàn bộ thế giới trò chơi thẻ bài. Chúng tôi tự hào khi đăng cai Giải Vô địch Thế giới và chào đón những người đam mê từ khắp nơi tụ hội tại Pháp để sống trọn niềm đam mê, trò chơi và vũ trụ của họ".

Tổng thống hy vọng Pháp sẽ “ngày càng gắn bó hơn” với trò chơi này và tiếp tục hợp tác với Konami, tập đoàn giải trí Nhật Bản sở hữu Yu-Gi-Oh!.

Ông Macron còn hào hứng giơ lá bài Blue Eyes White Dragon mang tính biểu tượng của trò chơi và khẳng định: “Tôi vẫn giữ lá bài của mình”.

Ông Macron vốn là người yêu thích truyện tranh, phim ảnh manga và anime Nhật Bản. Ông từng được tác giả Eiichiro Oda tặng bức vẽ gốc các nhân vật trong truyện tranh nổi tiếng "Đảo hải tặc".

Yu-Gi-Oh! - vừa kỷ niệm 25 năm vào 2024 - hiện là trò chơi thẻ bài phổ biến thứ 3 thế giới.

Sự kiện năm nay kéo dài từ 29-31/8. Một người xem bình luận: “Tổng thống Pháp giơ lá bài Blue Eyes và nói về tầm quan trọng của Yu-Gi-Oh!, tôi không nghĩ có ngày điều này nằm trong danh sách những thứ gây bất ngờ cho mình trong năm nay".