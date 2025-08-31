Fica Fica DTiNews DTiNews
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc



(Dân trí) - Chiều 31/8, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Dương Giang - TTXVN).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - 2

Quang cảnh buổi hội kiến (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).