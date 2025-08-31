Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung QuốcTTXVN Chủ nhật, 31/08/2025 - 16:56 (Dân trí) - Chiều 31/8, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Dương Giang - TTXVN).Quang cảnh buổi hội kiến (Ảnh: TTXVN).Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).