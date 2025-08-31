Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 31/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong Đoàn đã dâng hương, thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong đoàn đã tham quan Di tích nhà số 48 Hàng Ngang, nghe giới thiệu về khu di tích, những kỷ vật quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn lưu giữ tại đây và những câu chuyện về bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm di tích nhà số 48 Hàng Ngang (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm viết Sổ lưu niệm bày tỏ: "Tôi rất vinh dự và xúc động được trở lại thăm ngôi nhà lịch sử số 48 Hàng Ngang, Hà Nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dự thảo bản Tuyên ngôn Độc lập - Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong căn phòng giản dị này, dưới ngọn đèn nhỏ, Bác đã dành tâm huyết, trí tuệ và niềm tin sắt son vào tương lai dân tộc, viết nên những lời văn vĩ đại, tỏa sáng, khẳng định trước toàn thế giới quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Từng câu chữ, từng trang bản thảo đã trở thành áng văn chính luận mẫu mực, là Tuyên ngôn bất hủ về giá trị của Độc lập của dân tộc, của Tự do và Hạnh phúc của nhân dân.

Xin nguyện trước Anh linh của Người và trước lịch sử dân tộc: Toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả Cách mạng, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu như Bác hằng mong muốn".

Chiếc bàn nhỏ, nơi Bác Hồ đã ngồi viết nên bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ (Ảnh: TTXVN).

Nhà số 48 Hàng Ngang của ông bà Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ, nằm giữa khu phố cổ, trung tâm thương mại sầm uất của Hà Nội xưa, nay thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đó là các tòa nhà nối liền nhau hình chữ nhật với hai mặt trước, sau thông thoáng, cửa chính nằm ở 48 phố Hàng Ngang, cửa hậu nằm ở 35 phố Hàng Cân.

Do có vị trí thuận lợi, lại là cơ sở cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, ngôi nhà này đã được Trung ương Đảng chọn làm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Người từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội tháng 8/1945.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại ngôi nhà này từ ngày 25/8 đến đầu tháng 9/1945.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, về thể chế và thành phần của Chính phủ lâm thời, về tổ chức ngày Lễ Độc lập...

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm di tích nhà số 48 Hàng Ngang (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Đặc biệt, trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 của ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản “Tuyên ngôn Độc lập” đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Di tích Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia tại Quyết định số 54-VHTT/QĐ ngày 29/4/1979.