Ngắm dàn khí tài, xe bọc thép của Bộ Công an trên đường phố TPHCM

Dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Việt Nam (Video: Vũ Thịnh - Phạm Bảo Ngọc).

Hoạt động trưng bày các loại khí tài, thiết bị và vũ khí của lực lượng CAND trên đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) từ ngày 5 đến ngày 8/6 nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” do Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (X03), Bộ Công an tổ chức.

Mô tô tuần tra Honda Gold Wing thuộc biên chế của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Việt Nam, là một trong những mẫu mô tô hiện đại và cao cấp nhất được trang bị trong các lực lượng cảnh sát trên thế giới.

Đây cũng là phương tiện tham gia trình diễn trong chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM (PC08) sử dụng trong khuôn khổ sự kiện.

Các loại khí tài được trưng bày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để người dân và du khách tới tham quan đều là các loại phương tiện đặc chủng phục vụ cho hoạt động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng CAND.

Trong hình là xe phóng thang thường được sử dụng trong các tình huống đặc biệt như chống khủng bố, giải cứu con tin hoặc trấn áp tội phạm nguy hiểm. Điểm nổi bật của phương tiện này là hệ thống thang phóng cơ khí dạng gập nhiều đoạn, có thể nâng lên cao và tạo thành một cầu nối để tiếp cận các vị trí cao như tầng lầu trong tòa nhà.

Trong hình là xe bọc thép chiến thuật RAM, một phương tiện thiết giáp đa năng được sử dụng bởi lực lượng Cảnh sát Cơ động thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Loại xe này thường được triển khai trong các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự quy mô lớn, hộ tống, trấn áp tội phạm có vũ trang hoặc ứng phó tình huống bạo loạn, khủng bố. Thân xe và kính xe chống đạn, lốp xe có khả năng tiếp tục hoạt động được quãng đường dài sau khi bị thủng, phía trên nóc xe có giá đỡ được trang bị vũ khí.

Xe thiết lập barrier phòng, chống bạo loạn là phương tiện chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân, được sử dụng trong các tình huống phòng, chống bạo động và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực nhạy cảm.

Mục đích chính của xe là thiết lập nhanh hàng rào cứng (barricade) để kiểm soát, cô lập khu vực và ngăn chặn dòng người xâm nhập trái phép, hỗ trợ lực lượng chức năng giải tán đám đông quá khích.

Xe được trang bị hệ thống thang gập hoặc tấm chắn cơ động làm bằng khung thép và lưới kim loại chịu lực tác động lớn, có thể mở rộng theo chiều ngang hoặc dựng đứng, tạo thành tường chắn vững chắc trên đường phố. Đồng thời còn có vòi phun nước, khí gas, bọt, camera quan sát bằng hồng ngoại, loa công suất lớn; đèn chiếu xa công suất cao,...

Xe bọc thép S5 được trưng bày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là xe chiến đấu phục vụ công tác đánh bắt, trấn áp tội phạm có vũ trang, bảo vệ mục tiêu trọng yếu, cũng như đảm bảo an toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ trong môi trường nguy hiểm.

Du khách nước ngoài thích thú và chụp ảnh kỷ niệm với dàn khí tài, xe bọc thép.

Gia đình anh Nguyễn Văn Lâm (đến từ Biên Hòa) đưa các con đi chơi nhân dịp nghỉ hè, đi trải nghiệm tuyến Metro và ghé ngang phố đi bộ thì biết có sự kiện này và dừng chân chụp ảnh.

Thượng úy Huỳnh Văn Cảnh - Phó Đại đội trưởng, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ - cho biết: "Do quãng đường di chuyển khá dài, cùng điều kiện đường xá bụi bặm, mọi phương tiện khi tới điểm tập kết đều được dùng dung dịch để vệ sinh sạch sẽ và đánh bóng”.

Người dân TPHCM sẽ có ba ngày được chiêm ngưỡng dàn khí tài, vũ khí hiện đại, mãn nhãn với những màn biểu diễn mô tô, cảnh khuyển, khí công, nhạc kèn... trong chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".