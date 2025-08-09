Ấn Độ bác tin đồn tạm dừng mua vũ khí Mỹ

Một máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ cất cánh trong triển lãm hàng không năm 2021 (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố, các quan chức Bộ Quốc phòng cho biết Ấn Độ không tạm dừng bất kỳ cuộc đàm phán mua sắm quốc phòng nào và việc mua sắm đang diễn ra theo đúng các thủ tục hiện hành.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng cho hay, thông tin trên truyền thông về việc Ấn Độ tạm dừng mua sắm quốc phòng từ Mỹ là không đúng.

Theo các quan chức, các chiến lược mua sắm khác nhau đang được tiến hành theo đúng các thủ tục hiện hành.

Trước đó, truyền thông dẫn nguồn tin từ 3 quan chức Ấn Độ cho biết, New Delhi tạm dừng kế hoạch mua vũ khí và máy bay mới của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế lên hàng xuất khẩu của Ấn Độ.

Theo 2 nguồn tin, Ấn Độ từng lên kế hoạch cử Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đến Washington trong những tuần tới để công bố một số thỏa thuận, nhưng chuyến đi này đã bị hủy.

Một nguồn tin cho biết kế hoạch mua sắm quốc phòng có thể được tiến hành sau khi Ấn Độ làm rõ về vấn đề thuế quan và định hướng quan hệ song phương, nhưng kế hoạch này được cho là "không sớm như dự kiến".

Tổng thống Donald Trump hôm 6/8 đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ.

Mức thuế mới đối với Ấn Độ sẽ có hiệu lực sau 21 ngày, trong khi mức thuế 25% được Mỹ công bố trước đó sẽ có hiệu lực vào ngày 7/8. Như vậy, hàng hóa Ấn Độ vào Mỹ sẽ chịu mức thuế quan tổng cộng là 50%.