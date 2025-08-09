Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng cho hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trên trang Facebook, ông Zelensky cho biết người dân Ukraine xứng đáng được sống trong hòa bình. Tuy nhiên, ông cho rằng nền hòa bình mà Ukraine muốn có được phải công bằng.

Ông cho biết, chiến sự phải khép lại. Liên quan tới vấn đề lãnh thổ, ông nói rằng câu trả lời đã được ghi trong Hiến pháp Ukraine, nhấn mạnh quan điểm sẽ không nhượng bộ.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẵn sàng cho các thỏa thuận hòa bình thực chất, nhưng muốn các quyết định liên quan tới nước này phải có sự tham gia của Kiev để đạt được hiệu quả.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump và tất cả các đối tác để có được hòa bình thực sự và quan trọng nhất là hòa bình lâu dài".

Liên quan tới cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tuần sau giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, ông Zelensky nhấn mạnh, các cuộc gặp về Ukraine không thể thiếu sự có mặt của Kiev.

Theo hãng thông tấn Ukrinform, chính quyền Trump đang tham khảo ý kiến các đối tác châu Âu về điều kiện ngừng bắn của Nga, thông qua đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff. Chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng ông Trump xác nhận “đang thảo luận về việc trao đổi lãnh thổ".

“Vấn đề này phức tạp. Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên, nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sau hoặc ngày mai”, ông Trump nói, đồng thời thông báo kế hoạch gặp Putin vào ngày 15/8 tại Alaska.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cũng đã xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Alaska.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ tập trung thảo luận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska.

"Lợi ích kinh tế của hai nước chúng ta giao thoa ở Alaska và Bắc Cực, và có triển vọng triển khai các dự án quy mô lớn, cùng có lợi”, quan chức Điện Kremlin nói về cơ hội hợp tác giữa Nga và Mỹ.

"Nhưng tất nhiên, hai tổng thống chắc chắn sẽ tập trung thảo luận về các lựa chọn để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine", ông Ushakov nhấn mạnh.

Cuộc gặp sẽ đánh dấu lần tương tác trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay. Lần gần nhất 2 nhà lãnh đạo gặp nhau là trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện đã có những điều kiện tiên quyết để Nga và Ukraine tiến tới một thỏa thuận hòa bình trong vòng vài tháng tới.

Theo giới chuyên gia, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có thể được ký kết vào tháng 9 nếu cuộc gặp sắp tới giữa lãnh đạo Mỹ và Nga thành công.

Đặc phái viên Mỹ James Witkoff, người mới trở về từ Moscow, cho biết phía Nga đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, thành công của các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào khả năng các bên đạt được thỏa thuận về các điều khoản cụ thể, bao gồm các vùng phi quân sự và cơ chế kiểm soát.