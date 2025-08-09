Loại quả được xếp "tốt nhất thế giới" rất rẻ và phổ biến ở Việt Nam

“Siêu thực phẩm” đứng đầu bảng xếp hạng thế giới

Không chỉ là loại trái cây quen thuộc, quả bơ (tên khoa học Persea Americana) được mệnh danh là “siêu thực phẩm” nhờ chứa gần 20 loại vitamin và khoáng chất, bao gồm kali, lutein, folate, vitamin E, chất xơ và các chất béo lành mạnh.

Hàm lượng đường thấp nhưng giàu dưỡng chất thiết yếu giúp bơ mang lại hàng loạt lợi ích cho tim mạch, thị lực, xương khớp và hệ miễn dịch.

Trong danh sách 20 thực phẩm tốt nhất nên có trong chế độ ăn hàng ngày do chuyên trang ẩm thực uy tín của Anh – Good Food – công bố, bơ được xếp ở vị trí số một. Bơ vượt qua nhiều thực phẩm nổi tiếng khác như trứng, tỏi, lựu hay cải xoong.

Bơ là một loại quả giàu giá trị dinh dưỡng (Ảnh: Getty).

Theo đánh giá, bơ là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, vitamin E, folate, chất xơ hòa tan cùng các khoáng chất như kali, đồng, sắt… đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, thần kinh và miễn dịch.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra những tác động tích cực của loại quả này. Bơ chứa axit béo omega-3, phytosterol, beta-sitosterol và vitamin E giúp kiểm soát tình trạng viêm, bôi trơn khớp, giảm đau và làm chậm quá trình mất xương.

Dầu bơ cũng được ghi nhận có tác dụng giảm triệu chứng viêm xương khớp. Chất béo và chất xơ trong bơ mang lại cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, giảm tích mỡ dưới da, đặc biệt là vùng bụng, trong khi hàm lượng carbohydrate thấp giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Với tim mạch, bơ nổi bật nhờ lượng kali cao, giúp điều hòa huyết áp, giảm căng thẳng thành mạch máu.

Axit oleic trong bơ giảm viêm ở tim và mạch máu, còn beta-sitosterol duy trì mức cholesterol tốt, cải thiện chỉ số mỡ máu. Về thị lực, lutein và zeaxanthin trong bơ bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Trong khi đó, chất béo lành mạnh hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tan trong chất béo như beta-carotene và vitamin A. Bơ cũng chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn táo bón, giảm nguy cơ ung thư ruột kết và hỗ trợ hấp thu các chất chống ung thư carotenoid khi ăn kèm rau quả màu đỏ, cam.

Bơ Việt Nam: Dồi dào, giá rẻ, chất lượng ổn định

Không chỉ được đánh giá cao trên thế giới, bơ ở Việt Nam còn có lợi thế lớn về nguồn cung và giá thành. Nhờ điều kiện khí hậu nhiệt đới và thổ nhưỡng màu mỡ, loại cây này được trồng rộng rãi tại các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông… với năng suất cao, chất lượng ổn định.

Vào mùa thu hoạch, giá bơ tại nhiều địa phương chỉ từ vài chục nghìn đồng 1kg, thấp hơn đáng kể so với giá bán tại châu Âu hay Mỹ. Điều này giúp người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận và đưa bơ vào thực đơn hàng ngày, từ món salad, sinh tố tới các thực đơn giảm cân.

Với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, nguồn cung dồi dào và giá cả hợp lý, quả bơ đang dần trở thành lựa chọn thường xuyên của nhiều gia đình Việt.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, để tận dụng tối đa giá trị của bơ, nên ăn tươi hoặc kết hợp với các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất khác. Dù chứa chất béo lành mạnh, việc sử dụng bơ ở mức vừa phải vẫn cần được lưu ý để đảm bảo cân đối năng lượng và duy trì sức khỏe lâu dài.