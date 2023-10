Một đêm CSGT Đồng Nai phạt 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở TP Biên Hòa

Đêm 11/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt triển khai 2 tổ công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Các tổ công tác gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động; Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị cùng Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi như: Vi phạm tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải; chở quá số lượng hành khách... Trong đó trong đêm đầu, 2 tổ công tác tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn TP Biên Hòa.

Trong tối 11/10, các tổ kiểm tra đã chốt chặn tại các tuyến đường lớn của TP Biên Hòa như Võ Thị Sáu, Hà Huy Giáp, Đồng Khởi, quốc lộ 1K..., đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển xe máy, một số vi phạm khác của xe khách và xe tải.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các tổ công tác khi kiểm tra sẽ "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Khi phát hiện trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm sẽ gửi thông báo về cho cơ quan quản lý để xử lý theo quy định.

Anh L.V.T. (ngụ TP Biên Hòa) dù đã liên hoan với bạn bè nhưng vẫn lái ô tô về nhà. Tại chốt kiểm tra của Công an tỉnh Đồng Nai đặt trên đường Võ Thị Sáu, anh T. có nồng độ cồn khá cao. Với vi phạm này, theo lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, anh T. có mức phạt 35 triệu đồng.

Trên tuyến quốc lộ 1K, nhiều người dân điều khiển xe máy cũng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Anh K. (quê Bình Định) là phụ thợ hồ tại đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Vạn Hạnh, TP Biên Hòa) cho biết, tối qua vài người bạn ở quê vào chơi nên có ghé quán nhậu uống vài lon bia. Trên đường về cách nhà trọ còn khoảng 300m thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.

Mức xử phạt với lỗi vi phạm nồng độ cồn khá cao nhưng nhiều người dân vẫn vi phạm. Đặc biệt tại chốt kiểm tra trên quốc lộ 1K (địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai và Bình Dương) có lượng công nhân, người lao động tự do vi phạm nhiều.

Anh P. (quê Sóc Trăng) lên Biên Hòa làm công nhân cho một xưởng gỗ với thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng. Với lỗi vi phạm nồng độ cồn, anh bị xử phạt 2,5 triệu đồng, gần bằng nửa tháng lương của anh.

Ngoài tập trung xử phạt vi phạm nồng độ cồn, hai tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai còn kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải xe khách đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong tối 11/10, hai tổ công tác đã kiểm tra, xử phạt 3 xe khách giường nằm vi phạm vận chuyển xe máy trong gầm hàng hóa.

Trước đó, chiều 10/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 2 tổ công tác, gồm các lực lượng, như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị cùng Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - yêu cầu các tổ công tác tập trung kiểm tra, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (như quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; xe khách, xe container, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ...).

Một đôi bạn trẻ đi ăn tối về bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra, đo nồng độ cồn trên đường Bùi Hữu Nghĩa (TP Biên Hòa). Nam tài xế nói có uống 1 chai bia, khi kiểm tra trong hơi thở đã có nồng độ cồn. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ xe nên hai bạn đi bộ về nhà.

Thời gian tới, các tổ kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất, bất chợt tại các tuyến đường trên toàn tỉnh. Việc này nhằm kiểm soát các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai trong tối 11/10, 2 tổ công tác đã phát hiện 48 trường hợp vi phạm. Trong đó có 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn gồm 39 người điều khiển xe máy, 1 tài xế ô tô và 6 lỗi vi phạm khác.