Bãi rác Đa Phước tiếp tục nhận rác ở TPHCM cả ngày lẫn đêm đến 30/11

Ngày 15/8, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước cho biết, đơn vị này đã gửi văn bản đến UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận, xử lý rác 24/24 giờ đến hết ngày 30/11.

Theo VWS, quyết định này được đưa ra theo đề nghị của thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm có thêm thời gian sắp xếp lịch giao nhận rác sau khi thực hiện việc sáp nhập địa giới.

Việc gia hạn sẽ giúp công tác thu gom, vận chuyển, giao và tiếp nhận rác không bị ùn ứ, tránh gây áp lực hoặc ô nhiễm cho các khu xử lý khác.

Điểm trung chuyển rác trên đường Tống Văn Trân (phường Bình Thới) trước khi chở về bãi rác Đa Phước (Ảnh: An Huy).

Trước đây, khi khối lượng rác thành phố giao đến Đa Phước dưới 4.000 tấn/ngày đêm, VWS chỉ hoạt động 1 ca/ngày (12 giờ). Khi lượng rác tăng lên hơn 5.000 tấn/ngày đêm, công ty mở cửa 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý, giúp xe rác quay đầu 2-3 chuyến/ngày.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, lượng rác giao về giảm còn khoảng 4.000 tấn/ngày đêm, trong khi thành phố chưa thanh toán tiền xử lý rác, khiến doanh nghiệp chịu áp lực tài chính do chi phí vận hành cao, nhưng khối lượng xử lý giảm.

VWS cho biết, từ tháng 5, công ty đã nhiều lần gửi văn bản thông báo về kế hoạch chuyển thời gian tiếp nhận rác sang ban đêm (18h-6h), như khi mới vận hành (năm 2007).

Tuy nhiên, trước yêu cầu của UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp đồng ý tiếp tục nhận rác 24/24 đến hết tháng 11, đồng thời đề nghị thành phố thanh toán đều đặn tiền xử lý rác theo hợp đồng đã ký.

Từ ngày 1/12, Khu liên hợp Đa Phước sẽ chính thức áp dụng lịch nhận rác ban đêm (từ 18h đến 6h hôm sau) cho đến khi thành phố giao thêm khối lượng rác.