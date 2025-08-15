Vụ nữ sinh bị xe cán tử vong ở Vĩnh Long: Gia hạn điều tra thêm 3 tháng

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi) tử vong, chiều 15/8, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1987, ngụ xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến làm việc với gia đình với một số nội dung.

Cụ thể, chiều nay, cán bộ điều tra thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đến trao trả một số đồ đạc như xe đạp điện, áo của con gái bà Hiền. Những đồ đạc này trước đó được cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

"Cán bộ Công an có ghi nhận với gia đình mức đề nghị bồi thường nhưng tôi không đưa ra mức giá nào hết, đề nghị cứ căn theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng chức năng nói sẽ gia hạn thời gian điều tra vụ án thêm 3 tháng nữa do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà, vợ bị can ký nhận...

Hiện tại, tôi chỉ yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ, kết thúc vụ án, gia đình tôi thật sự rất mệt mỏi vì vụ việc này rồi", mẹ nữ sinh cho hay.

Bà Hiền bên đồ đạc của con gái lúc bị tai nạn là xe đạp điện và chiếc áo (Ảnh: Người nhà cung cấp).

Như Dân Trí đã thông tin, trước đó, ngày 5/8, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn cũ), nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 4/9/2024, khiến bé N.N.B.Tr. tử vong.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế điều khiển ô tô tải đã vượt xe bán tải đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Vụ tai nạn giao thông trở thành nỗi đau vô hạn của các thành viên trong gia đình bà Hiền (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo diễn biến vụ việc, ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tai nạn nói trên, với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Do không đồng tình với kết quả xử lý vụ tai nạn, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long, ông Phúc (cha của bé Tr.) đã dùng súng bắn tài xế Trung.

Sau đó, ông Phúc dùng súng bắn vào đầu mình tự sát. Ông Phúc tử vong vào tối cùng ngày. Còn Nguyễn Văn Bảo Trung, sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Về vụ nổ súng trên, ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.