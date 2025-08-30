Mãn nhãn dàn tiêm kích SU-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Sáng 30/8, trên bầu trời Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), gần 30 máy bay gồm các loại trực thăng dòng Mi, L-39NG, Yak-130, SU-30MK2, máy bay vận tải Casa đã có màn bay biểu diễn trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, đội hình trực thăng gồm các loại Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 đồng loạt cất cánh, mang theo lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, tiến về bầu trời Quảng trường Ba Đình lịch sử, mở đầu cho màn trình diễn không quân đầy khí thế trong Đại lễ A80.

Đội hình trực thăng bay ngang qua khán đài buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đội hình biên đội trực thăng đồng loạt bay qua phía trên Cột cờ Hà Nội, một trong những biểu tượng lịch sử, thiêng liêng và giàu giá trị của Thủ đô, tạo nên hình ảnh vừa hùng tráng vừa tự hào trong ngày Đại lễ.

Từ khắp các ngả đường, đông đảo người dân đã kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ liền để được tận mắt chứng kiến các máy bay đồng loạt bay qua bầu trời trung tâm Thủ đô.

Tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), đội hình gồm 3 máy bay vận tải, một chiếc Casa C-295 và 2 chiếc Casa C-212 đồng loạt cất cánh, nhập đội hình, bay trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đội hình ba máy bay Casa uy nghi trên bầu trời Hà Nội, dẫn đầu là chiếc Casa C-295, 2 bên hộ tống cân xứng bởi 2 chiếc Casa C-212, tạo nên hình ảnh rất đẹp mắt.

Ngay sau đó, đội hình 6 máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu Yak-130 xếp thành hình tam giác đều bay qua bầu trời thủ đô Hà Nội.

4 chiếc L-39NG bay ngang qua Quảng trường Ba Đình trong đội hình thẳng hàng, đều đặn và đẹp mắt, tạo nên khoảnh khắc hùng tráng trên bầu trời ngày Đại lễ.

Từ sân bay Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), 2 biên đội tiêm kích với tổng cộng 7 chiếc SU-30MK2 đã cất cánh, hướng vào trung tâm Hà Nội tham gia màn bay phục vụ Đại lễ.

Đội hình 5 tiêm kích SU-30MK2 xé gió, gầm rít vang dội, tiến vào bầu trời Hà Nội, tạo nên khung cảnh hào hùng, khẳng định sức mạnh và niềm tự hào của Không quân nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, ở lượt thông qua trung tâm Quảng trường Ba Đình lần thứ 2, đội hình Yak-130 và SU-30MK2 trình diễn màn thả bẫy nhiệt rực sáng giữa bầu trời Thủ đô.

Khoảnh khắc mãn nhãn, gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem.