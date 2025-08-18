Mãi tự hào về “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc!

80 năm trước, ngày 19/8/1945, trong không khí sục sôi của Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã ra đời. Trải qua hơn 3/4 thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, luôn sát cánh cùng mọi tầng lớp nhân dân trên khắp nẻo đường cách mạng.

Từ những ngày đầu thành lập còn non trẻ, Công an nhân dân Việt Nam đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách, anh dũng trên mọi trận tuyến cả thời chiến cũng như thời bình, lập nên những chiến công hiển hách.

Ngày nay, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trong đó tiêu biểu là Công an thủ đô Anh hùng đang viết tiếp những trang sử mới, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lực lượng Công an nhân dân luôn gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng của dân tộc

Ngày 19/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Các tổ chức đàn áp của địch bị đập tan; chính quyền cách mạng được thiết lập. Đó cũng là lúc những tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam được thành lập: Bắc Bộ lập Sở Liêm phóng (tiền thân của Công an Thủ đô Hà Nội), Trung bộ lập Sở Trinh sát, Nam bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc.

Các tổ chức đều có chung nhiệm vụ trấn áp đối tượng phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ những dấu son lịch sử đó, ngày 19/8 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (từ năm 2005) đầy ý nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài (Ảnh: CTV).

80 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ những ngày đầu đấu tranh giành độc lập, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân luôn gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn thép” vững vàng bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ những chiến công thầm lặng trên các mặt trận an ninh, tình báo, đến những cuộc chiến cam go chống lại các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội..., lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển, đem lại yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách như thiên tai, dịch bệnh, lực lượng Công an nhân dân luôn sát cánh, đồng hành, là lá chắn tin cậy của nhân dân.

Trong thời đại mới, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm cao cả. Không chỉ dũng cảm, tận tụy trong công việc, thầm lặng chiến đấu, cống hiến, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, lập tức dấn thân, sẵn sàng hy sinh, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân ngày nay còn gắn liền với những nỗ lực không ngừng trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, luôn đi đầu trong sắp xếp tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc hoàn thành và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một minh chứng hùng hồn cho sự chủ động, quyết tâm của lực lượng Công an, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng Công an còn tích cực hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Các phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ xây dựng điểm trường bán trú tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã lan tỏa mạnh mẽ, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào cả nước.

Những chiến công, những việc làm đầy trách nhiệm và tình cảm xuất phát từ “mệnh lệnh từ trái tim” càng khắc họa một cách rõ nét hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; tô thắm truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Anh hùng của một dân tộc Anh hùng.

Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong kỷ nguyên mới

Thủ đô Hà Nội - địa bàn chiến lược về công tác an ninh, trật tự luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội; sự phối hợp, hợp tác, chia sẻ của các bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Nhờ đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vừa qua, Hà Nội đã khẩn trương hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với tỷ lệ giảm cao nhất cả nước, từ 526 xã, phường, thị trấn còn 126 xã, phường, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các lãnh đạo Trung ương và thành phố với cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong chương trình "Ngày hội Vì Thủ đô bình yên" (Ảnh: Viết Thành).

Từ ngày 1/7, bộ máy chính quyền hai cấp đã đi vào vận hành bảo đảm thông suốt, ổn định. Song song với nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, Hà Nội đã duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên với “3 trụ cột” chính: “Duy trì tăng trưởng kinh tế”, “Giữ vững an ninh - quốc phòng” và “Bảo đảm an sinh xã hội”.

Trong đó, kinh tế - xã hội của Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2025 của thành phố tăng 7,63%, cao hơn cùng kỳ năm trước (năm trước tăng 6,13%) và cao hơn bình quân chung của cả nước (cả nước tăng 7,52%). Các cân đối lớn được đảm bảo; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố là 392,2 nghìn tỷ đồng, đạt 77,6% dự toán, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội còn tích cực triển khai đầu tư các dự án trọng điểm, các công trình hạ tầng lớn như khởi công cầu Tứ Liên, chuẩn bị khánh thành Trung tâm Triển làm Quốc gia; đang triển khai mạnh mẽ các bước chuẩn bị để sớm khởi công các dự án cầu, đường mới.

Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị “Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; xây dựng các Văn kiện, nhất là dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm sát chỉ đạo và thực tiễn, thể hiện sự đổi mới tư duy, xác định rõ định hướng phát triển của Thủ đô trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Công tác quốc phòng - an ninh được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ và lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố khóa XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Viết Thành).

Trong thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô có đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng.

Là lực lượng nòng cốt trực tiếp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm quốc gia, trung tâm đầu não chính trị - hành chính của cả nước, Công an TP Hà Nội đã ngày càng trưởng thành, phát triển, xứng đáng là đơn vị gương mẫu, tiêu biểu không chỉ trong ngành Công an mà còn cả thành phố Hà Nội.

Những đóng góp của Công an thủ đô không chỉ là những con số thống kê về việc triệt phá các vụ án, mà còn là những chiến công thầm lặng bảo vệ sự bình yên trên từng góc phố, mỗi nẻo đường.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, các cấp, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị, địa phương, cùng sự tin yêu, hỗ trợ, đùm bọc của nhân dân thủ đô, Công an thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tích nổi bật.

Cán bộ, chiến sĩ đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh quốc gia.

Hàng năm, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trên dưới 2.000 sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn thủ đô... Xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch, chuyên án lớn, Công an Hà Nội đã liên tiếp triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy... được lãnh đạo Bộ Công an và Hà Nội nhiều lần gửi thư khen.

Tiêu biểu như triệt phá ổ nhóm tội phạm liên quan đến cán bộ lãnh đạo, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, hay triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam cầm đầu...

Công an Hà Nội còn là điểm sáng với hàng loạt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là về sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Công an thủ đô đã vinh dự 5 lần được đón Bác Hồ đến thăm và dành cho những lời huấn thị quý báu; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - là Công an cấp tỉnh, thành phố duy nhất cho đến nay được tặng Huân chương cao quý này; 2 Huân chương Hồ Chí Minh.

Công an thủ đô còn 3 lần được tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 34 tập thể, 13 cá nhân trực thuộc được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là những minh chứng tiêu biểu về sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng Công an thủ đô.

80 năm song hành cùng thủ đô, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội đã và đang làm việc, cống hiến với tâm niệm danh dự là điều thiêng liêng nhất luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh vì một Thủ đô bình yên; các thế hệ Công an thủ đô đã nối tiếp nhau làm rạng danh truyền thống vì an ninh Tổ quốc vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có gần 400 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội đã ngã xuống và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ mất đi một phần máu thịt. Trong thời bình, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an thủ đô vẫn sẵn sàng xông pha, dấn thân nơi hiểm nguy, máu của các anh vẫn tiếp tục đổ xuống vì sự bình yên của người dân thủ đô.

Trong gần 40 năm Đổi mới, đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội hy sinh và hàng trăm chiến sĩ bị thương trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm. Hình ảnh và ký ức về các liệt sĩ Công an Hà Nội mãi in đậm trong lòng nhân dân thủ đô và cả nước như một giá trị không thể lãng quên tiêu biểu cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - lý tưởng xuyên suốt 80 năm qua của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trong những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nguy như đại dịch Covid-19 hoành hành, hay siêu bão Yagi, lực lượng Công an Hà Nội luôn là tuyến đầu và là điểm tựa vững chắc, mang lại sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cứu nạn, cứu hộ trong nước và quốc tế khi có yêu cầu. Điển hình nhất là các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia cùng Đoàn công tác Bộ Công an thực hiện sứ mệnh quốc tế, gánh trên vai nhiệm vụ mà đất nước giao phó khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar… cứu nạn, cứu hộ trong các thảm họa động đất kinh hoàng, góp một phần bé nhỏ giúp đỡ nhân dân nước bạn vơi bớt đau thương, mất mát.

Công an TP Hà Nội giúp người dân gặt lúa (Ảnh: CTV).

Những người lính tinh nhuệ, tinh thông nghiệp vụ, tinh thần hiệp đồng chiến đấu cao của Công an Hà Nội là đại diện cho ý chí kiên cường, không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ Công an cách mạng tự nguyện tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế.

Những chiến công của lực lượng Công an Thủ đô đã góp phần kéo giảm các loại tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, góp phần to lớn để Hà Nội là điểm đến hấp dẫn, an toàn, tin cậy của các nguyên thủ quốc gia, các nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Hình ảnh những nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế đến Hà Nội trong một tâm thế nhàn tản dạo phố, thưởng thức ẩm thực, trò chuyện với người dân trên những con đường, góc phố đã không còn xa lạ, là minh chứng sống động nhất cho một Hà Nội bình yên, một Thủ đô thân thiện và mến khách; tất cả đã phản ánh được bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tâm, tận tụy của lực lượng Công an thủ đô.

Không chỉ dũng cảm, kiên cường trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Công an Hà Nội đã thể hiện rõ sự tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội.

Từ việc phát huy tinh thần sáng kiến, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đến việc quyết liệt, chủ động trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an thủ đô đã khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp (thực hiện không tổ chức Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025), cung cấp kết quả thực tiễn để các cấp, các ngành thành phố tham khảo, triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025. Hoàn thành sớm việc sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã trên địa bàn thành phố theo chủ trương, sắp xếp tinh gọn bộ máy đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra...

Mới đây, ngày 31/7, Công an TP Hà Nội tiếp tục đi đầu trong công tác chuyển đổi số khi ra mắt 4 ứng dụng số tiêu biểu, đó là Tổng đài viên AI và Chatbot AI - hệ thống nhân viên trí tuệ nhân tạo phục vụ 24/7, tương tác bằng giọng nói và văn bản sẵn sàng giải đáp thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật, tiếp nhận phản án và tố giác tội phạm; Tổng đài thông minh 113, 114; Bảo tàng số Công an Hà Nội và Hệ thống số hóa thông minh và lưu trữ điện tử.

Một lần nữa cho thấy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số của Công an thủ đô, là minh chứng cho bản lĩnh, trách nhiệm và tầm nhìn trong kỷ nguyên số.

Đây là bước khởi đầu nhưng đã vẽ nên một hình hài rõ nét cho tương lai của một nền tảng Công an thủ đô số hiện đại - nơi công nghệ phục vụ con người, nơi mọi hoạt động nghiệp vụ được nâng tầm bằng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số, góp phần gìn giữ sự bình yên của Thủ đô, mang lại sự thuận tiện, an toàn, tin cậy cho mỗi người dân.

Công an thủ đô Anh hùng - Giữ trọn lời thề "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Thủ đô Hà Nội đang hòa chung cùng đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... ngày càng gia tăng.

Trong nước, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cũng ngày càng tinh vi, phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá. Tất cả những điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thủ đô nói riêng.

Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa lịch sử khi toàn Đảng, toàn dân tộc đang thực hiện công cuộc đổi mới lần thứ hai như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ.

Cả nước đã thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” vươn tới tương lai với trọng tâm là cụ thể hóa, quyết tâm đưa “Bộ tứ trụ cột” gồm 4 nghị quyết chiến lược vào cuộc sống, tạo động lực vươn mình cho đất nước và thủ đô.

Công an TP Hà Nội vận chuyển đồ tiếp tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (Ảnh: CTV).

Để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Công an thủ đô phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, đặc biệt phải thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thủ đô: “Không có cơ hội rút kinh nghiệm và kiểm điểm khi để xảy ra vụ việc về an ninh quốc gia”.

Trong bối cảnh đó, Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hợp tác, giúp đỡ của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn tin tưởng lực lượng Công an thủ đô dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, sẽ phát huy tinh thần, khí thế thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ Công an TP Hà Nội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn, đem lại hiệu quả ngay từ đầu.

Triển khai công tác xây dựng Đảng đồng bộ, gắn bó chặt chẽ với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”…

Công an Thủ đô tiếp tục tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng Công an nhân dân; đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, tăng cường tiềm lực và sức mạnh tổng hợp, bảo đảm thực thi tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc gắn với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bình yên cho thủ đô phát triển.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 1/11/2023 của Thành ủy và Đề án số 410 ngày 15-12-2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tập trung xây dựng lực lượng Công an thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an thủ đô gương mẫu, tiêu biểu, bản lĩnh, kiên trung, trách nhiệm cao, hết lòng vì bình yên của nhân dân; coi đây là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ “xương sống” để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng xây dựng Công an xã, phường chính quy, là lực lượng nòng cốt, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân, bảo vệ dân.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế; tích cực phòng, chống ô nhiễm môi trường; có giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ việc thi hành pháp luật của nhân dân, góp phần xây dựng thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, sạch, hiện đại, kỷ cương, an toàn, đáng sống và hạnh phúc, xứng danh “Thành phố vì hòa bình”.

Phát huy phong trào thi đua “Sáng kiến, Sáng tạo thủ đô”, Công an thành phố tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, tham mưu, đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, trước hết là nhanh chóng đưa “Bộ tứ trụ cột” vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội và nhân dân.

Tiên phong, cùng cả hệ thống chính trị trong xây dựng TP Hà Nội thông minh, quản trị an ninh, trật tự trên nền tảng tư duy số, bước đầu là xây dựng, hoàn thiện hệ thống camera giám sát an ninh hiện đại, đồng bộ, phủ khắp toàn thành phố, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thủ đô.

Trước mắt, lực lượng Công an TP Hà Nội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc quyết tâm, quyết liệt đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thủ đô, nhất là Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là những sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, chính trị to lớn, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là thước đo bản lĩnh và năng lực của Công an thủ đô.

80 năm lịch sử vẻ vang và đáng tự hào của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trong đó có vinh quang 80 năm Công an thủ đô Anh hùng, tất cả là hành trang để viết tiếp những trang sử vàng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chúng ta tin tưởng rằng, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an Thủ đô nói riêng sẽ giữ trọn lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trên các lĩnh vực, mãi là “thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng”, “lá chắn thép vững chắc” trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài