Hơn 94.000 người nghỉ việc sau sáp nhập, 50.000 người đã nhận tiền chi trả

Chiều 23/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp. Cuộc họp cũng cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tăng cường cán bộ Trung ương về địa phương: Tránh lãng phí, dồn dập

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau 2 tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tương đối ổn định. Kết quả này khẳng định sự đúng đắn của chủ trương, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đây là cuộc cách mạng về tổ chức, “sắp xếp lại giang sơn”, thực hiện hành trang gọn nhẹ, hiệu quả với khí thế mới, động lực mới để bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Dù khối lượng công việc lớn, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã triển khai nhiệm vụ hết sức quyết liệt, đạt được nhiều kết quả.

Theo ông, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản “thuận buồm xuôi gió”, đang đi vào ổn định. Đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, cho thấy việc vận hành này “đúng, trúng” nguyện vọng của nhân dân, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng lưu ý tinh thần thực hiện việc này “không cầu toàn, không nóng vội”, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng không vì thế mà để công việc ì ạch.

Thủ tướng quán triệt cần giải quyết các thủ tục hành chính ngay từ cấp cơ sở cho người dân, doanh nghiệp và việc này phải được đặt lên hàng đầu.

Về tổ chức và biên chế, Thủ tướng yêu cầu trước mắt cần bổ sung những vị trí còn khuyết nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ sẵn có.

Vấn đề về tăng cường cán bộ của các bộ, ngành xuống địa phương, Thủ tướng lưu ý việc này phải căn cứ nhu cầu của địa phương để sắp xếp, bố trí cán bộ bảo đảm hợp lý, tránh lãng phí, dồn dập, tránh bỏ sót và chồng chéo.

Mặt khác, theo lãnh đạo Chính phủ, cần rà soát và thực hiện nghiêm việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ việc sau sắp xếp, bảo đảm đến ngày 30/8 giải quyết xong chế độ cho những đối tượng này.

Cho rằng hạ tầng thông tin và hạ tầng số còn đang trục trặc, đầu tư manh mún, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phân loại, đánh giá, bảo đảm hiện đại, kết nối thông suốt.

Thủ tướng nhấn mạnh cần phát huy tinh thần chủ động ở cấp cơ sở; tăng cường tập huấn, hướng dẫn; đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực; điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra; không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả chế độ sau sáp nhập

Báo cáo trước đó, Bộ Nội vụ cho biết sau gần hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã; thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Báo cáo cũng cho thấy các Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động. Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Trong đó, thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Từ ngày 1/7 đến 19/8, thống kê cho thấy cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đến ngày 21/8, trên cơ sở 30 Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 66 thông tư để tiếp tục phân cấp, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực chuyên ngành.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 19/8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc và hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, theo Bộ Tài chính, đến ngày 15/8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính.

Riêng đối với ô tô, hiện vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe. Cùng với đó, đến nay vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ cho rằng chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã mới đang tập trung sắp xếp, tổ chức vận hành theo mô hình mới và tập trung giải quyết thủ tục hành chính.

Vì thế, các đơn vị chưa tập trung tổ chức khai thác tốt các không gian mới được tạo ra sau sắp xếp đơn vị hành chính; chưa thể hiện rõ kiến tạo phát triển; việc thực hiện giải quyết công việc theo phân cấp, phân quyền còn lúng túng; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều…