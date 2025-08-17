Công an Hà Nội ra mắt "Cảnh sát AI" làm việc 24/24h

Ngày 17/8, Công an TP Hà Nội thông tin về 4 sản phẩm ứng dụng số thông minh, phục vụ người dân và công tác chuyên môn.

Các ứng dụng gồm: Tổng đài viên AI và chatbot AI; Tổng đài thông minh 113, 114; Bảo tàng số Công an Hà Nội; Hệ thống số hóa thông minh và lưu trữ điện tử.

Tổng đài viên AI (1900.0113) và chatbot AI

Đây là ứng dụng được Công an Hà Nội phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công TP xây dựng, phát triển nhằm tự động cung cấp các thông tin hữu ích cho người dân 24/7.

Công an AI của Công an TP Hà Nội (Ảnh: CACC).

Ứng dụng sẽ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ và cung cấp các thông tin hữu ích liên quan lực lượng Công an v.v...

Sau khi tiếp nhận, các thông tin tố giác tội phạm được chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP rà soát, phân loại, xác minh xử lý; thông tin về hành vi vi phạm giao thông sẽ được chuyển đến Phòng CSGT.

Ý kiến, kiến nghị phản ánh về cán bộ, chiến sĩ sẽ được chuyển đến Thanh tra Công an TP; các thông tin khác liên quan an ninh trật tự sẽ được chuyển đến các đơn vị khác xác minh, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Người dân kết nối “Trợ lý ảo” - Tổng đài 1900.0113 qua 3 hình thức:

- Kết nối đến Chatbot thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi của UBND Thành phố.

- Kết nối đến Chatbot thông qua mã QR code, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an thành phố, trang Facebook Công an thành phố và tờ mã QR code niêm yết tại trụ sở cơ quan công an, khu dân cư, các địa điểm công cộng.

Trợ lý ảo Công an TP Hà Nội (Ảnh: CACC).

Sau khi kết nối Chatbot người dân có thể sử dụng tin nhắn (ký tự hoặc giọng nói) để tra cứu thông tin và sẽ được hệ thống tự động trả lời, cung cấp thông tin 24/7.

- Kết nối điện thoại với đầu số 1900.0113 - Callbot để đặt câu hỏi và nghe thông tin trả lời tự động qua các nhánh. Để hỗ trợ tối đa người dân, Công an TP đã phối hợp Gtel làm việc với các nhà mạng, không thu phí người dân khi gọi đến Tổng đài này.

Hệ thống tổng đài 113, 114 thông minh

Theo Công an Hà Nội, hệ thống tổng đài này là một nền tảng điều phối thông minh ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Ứng dụng Bảo tàng số (Ảnh: CACC).

Để xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, hệ thống được tích hợp cơ chế lọc cuộc gọi tự động, phát hiện và loại bỏ cuộc gọi rác, cuộc gọi thử máy, cuộc gọi không đúng mục đích; sử dụng công nghệ truyền giọng nói thành văn bản và phân tích nội dung cuộc gọi, hỗ trợ phản ứng tức thì chính xác, không bỏ sót.

Các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường sẽ được ghi nhận, phân loại và cảnh báo đến điều phối viên giúp đảm bảo đường dây luôn thông suốt phục vụ người dân khi cần thiết.

Bảo tàng số

Ứng dụng này sẽ giúp lịch sử ngành công an được số hóa toàn diện, hiển thị trực tiếp trên nền tảng công nghệ số, giúp người xem tra cứu, khám phá, tương tác một cách sống động và tiện lợi.

Người dùng có thể trải nghiệm tham quan ảo 360 độ trực quan, di chuyển linh hoạt như đang có mặt tại bảo tàng thực với hình ảnh không gian chi tiết sắc nét đến từng góc nhỏ.

Địa chỉ truy cập https://baotangcahn.hanoi.gov.vn.

Hệ thống số hóa thông minh và lưu trữ điện tử

Với nhiều tính năng hiện đại, hệ thống này góp phần tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung của Công an TP Hà Nội, phục vụ hiệu quả các mặt công tác.