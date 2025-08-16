Lực lượng công an Việt Nam - Lào - Cuba phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại

Ngày 16/8, tại trụ sở Bộ Công an, TP Hà Nội, diễn ra Lễ trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào và Nhà nước Cộng hòa Cuba cho các tập thể, cá nhân Bộ Công an Việt Nam.

Buổi lễ được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Theo Bộ Công an, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó mà còn không ngừng mở rộng quan hệ ngoại giao, hợp tác với lực lượng an ninh, cảnh sát, nội vụ các nước trên thế giới, trong đó có Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Cuba.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong trao Huân chương Tự do hạng Nhất tặng Bộ Công an Việt Nam (Ảnh: Bộ Công an).

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho Bộ Công an Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã trao Huân chương Tự do hạng Nhất tặng Bộ trưởng Lương Tam Quang; trao Huân chương Tự do hạng Nhì tặng Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, và Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Thủ tướng Lào Vilay Lakhamphong cũng trao Huân chương Tự do hạng Ba tặng các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Trung tướng Đặng Hồng Đức; trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Bộ trưởng Nội vụ Cuba Lázaro Alberto Álvarez Casas trao Huân chương “Mùng 6 tháng 6” hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Cuba tặng Bộ trưởng Lương Tam Quang (Ảnh: Bộ Công an).

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba đã trao Huân chương “Mùng 6 tháng 6” hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Cuba tặng Bộ trưởng Lương Tam Quang; trao Huân chương “Eliseo Reyes” hạng Nhất của Nhà nước Cuba tặng các Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an Lào và Bộ trưởng Nội vụ Cuba khẳng định những phần thưởng trên thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của lực lượng CAND Việt Nam trong quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng công an 2 nước.

Hai vị Bộ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lực lượng công an Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành với Công an Lào và lực lượng Nội vụ Cuba trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần làm thắm thiết hơn quan hệ anh em Việt Nam - Lào - Cuba.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng, đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước 2 nước đối với những đóng góp của lực lượng CAND Việt Nam trong việc duy trì và phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào và truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Bộ trưởng Công an Lào (trái), Bộ trưởng Công an Việt Nam (giữa) và Bộ trưởng Nội vụ Cuba (Ảnh: Bộ Công an)

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định lực lượng CAND Việt Nam sẽ nỗ lực làm hết sức mình để xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Cuba trao tặng.

Người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ và ủng hộ của Bộ Công an Lào, Bộ Nội vụ Cuba trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, qua đó góp phần duy trì ổn định, hòa bình của khu vực và quốc tế.