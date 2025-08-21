Xã ở Cà Mau tổ chức đại hội Đảng “không giấy”, thư ký ghi biên bản bằng AI

Ngày 20-21/8, Đảng bộ xã Ninh Quới (tỉnh Cà Mau) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Có 229 đại biểu dự đại hội diễn ra tại hội trường Trung tâm văn hóa xã Ninh Quới.

Xã nông thôn tổ chức mô hình đại hội Đảng "không giấy"

Ninh Quới là một trong số ít xã, phường của tỉnh Cà Mau được chọn triển khai mô hình đại hội Đảng không sử dụng văn bản tài liệu bằng giấy.

Đại biểu điểm danh bằng cách nhận diện gương mặt trước khi vào dự đại hội (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước khi vào hội trường, các đại biểu check-in camera nhận diện bằng khuôn mặt để điểm danh. Sau đó, đại biểu vào vị trí đã được để sẵn máy tính bảng chứa toàn bộ các tài liệu của đại hội.

Các đại biểu chỉ cần thao tác “chạm tay” vào máy tính bảng là có thể xem, theo dõi, tra cứu tài liệu của đại hội rất thuận tiện, chính xác. Ngoài ra, thư ký đại hội cũng áp dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc ghi biên bản của đại hội một cách nhanh chóng.

Việc sử dụng công nghệ thay thế văn bản giấy như trước đây được xem là bước chuyển đổi mạnh mẽ trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số từ cấp cơ sở của một xã ở vùng nông thôn.

“Tại đại hội, 100% đại biểu chính thức không sử dụng tài liệu giấy, thể hiện sự hòa mình vào xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nỗ lực xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả và bền vững của Đảng bộ xã, góp phần cùng tỉnh Cà Mau thực hiện thành công chủ trương chuyển đổi số quốc gia”, ông Nguyễn Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Quới, cho biết.

Đại biểu sử dụng máy tính để theo dõi, tra cứu tài liệu của đại hội (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Nhi (69 tuổi, đại biểu chi bộ ấp Ninh Hòa), cho biết, dự đại hội Đảng không sử dụng văn bản giấy thấy rất hay. "Đại biểu chỉ sử dụng máy tính xem tài liệu, văn bản, tiện lợi lắm. Tôi thấy địa phương, đất nước ngày càng phát triển công nghệ hiện đại, rất vui", ông Hòa nói.

Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Xã Ninh Quới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Ninh Quới và Ninh Quới A của huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu cũ), với diện tích hơn 73,1km2, dân số trên 32.660 người. Đây là xã ở vùng nông thôn.

Trong nhiệm kỳ qua, xã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng như: Kinh tế tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm, lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên theo từng năm;…

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan nên ảnh hưởng trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, dẫn đến còn một vài chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra.

Đặt ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ninh Quới đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; hướng đến xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, phát triển bền vững; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Xã cũng đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ tới.

Tỉnh ủy Cà Mau tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Quới lần thứ I, bức trướng: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển. Xây dựng xã Ninh Quới thành vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và trung tâm công nghiệp chế biến nông sản" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu Đảng bộ xã cần nhận diện đúng vị thế mới khi không gian đã mở rộng, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, gắn với liên kết khu vực và quy hoạch chung của tỉnh.

Từ đó, xã xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi cho nhiệm kỳ mới, với quyết tâm xây dựng xã Ninh Quới giàu đẹp, văn minh.

Ông Trí đề nghị, ngay sau đại hội, Đảng bộ xã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Xã Ninh Quới có nhiều lợi thế về vị trí tiếp giáp với TP Cần Thơ theo hướng Đông và hướng Đông Bắc; phía Tây giáp các đơn vị bạn trong tỉnh Cà Mau; nhiều điều kiện thuận lợi giao thông đường thủy, đường bộ; diện tích đất sản xuất nông nghiệp khá lớn với hơn 5.790 ha, chiếm trên 79% diện tích tự nhiên.

“Xã cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng bền vững và đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nông thôn”, ông Trí gợi mở và lưu ý cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bởi đây là khu vực năng động, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm sáng, tài cao, trí lớn, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân.