Lũ đục ngầu bao vây tứ bề nhiều khu dân cư ở Nghệ An

Đêm 27/8, mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông Con dâng cao, nhiều khu vực sát bờ sông bị ngập, gây nguy hiểm cho người dân đi lại. Trong ảnh, nước ngập lên các cánh đồng ven sông Con, thuộc địa bàn xã Tân Kỳ.

Chiều 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại nặng, nhiều khu vực bị chia cắt.

“Mưa lũ kéo dài khiến nước dâng cao, làm ngập và phải di dời 26 hộ dân; toàn xã có gần 208 hộ bị ngập, 276ha lúa, 31ha ngô... bị ngập sâu. Tuyến đường 15B nối xã Tân Kỳ đi xã Nghĩa Dũng (cũ) đã bị chia cắt hoàn toàn”, ông Toàn chia sẻ.

Trong ảnh: Đường 15B đi qua xóm Tân Nam, xã Tân Kỳ nước lũ dâng cao gây ngập không thể đi lại.

Để đi lại qua cung đường 15B bị ngập, một số người phải di chuyển bằng thuyền giữa mênh mông nước.

Nước lũ lên cao, nhanh bao vây nhà văn hóa xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ.

Nhà các hộ dân ven sông Con bị ngập ngang mái.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 27/8, tại xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ, nước lũ tiếp tục dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân, gây ngập lụt nghiêm trọng và làm đảo lộn sinh hoạt của người dân.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam, trú xóm Diễn Nam khiêng máy tuốt lông gà, vịt ra khỏi nhà do nước dâng lên ngày càng cao.

Trong khi đó, nằm phía sát núi nhiều nhà dân xóm Diễn Nam nước cũng dâng cao gây ngập nhà 1-1,2m.

Một ngôi nhà hai tầng của người dân xóm Diễn Nam ngập đến tầng 1 và cả gia đình đã chuyển đi nơi khác để tạm lánh.

Ông Phan Sỹ Ngũ, trú xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ bê bát đọi ra khỏi nhà lên ở nhờ nhà người khác.

Một người dân xóm Diễn Nam nhìn nước sông Con dâng lên nhanh.

Nước lũ dâng lên gần sát mặt cầu Rỏi, xã Tân Kỳ.

Hàng trăm ngôi nhà ở xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ bị nước lũ bao vây tứ phía.

Quốc lộ 48E đoạn qua eo Vực Rồng, xã Tân Phú nước lũ dâng cao mấp mé đường.