Điểm tuần: iPhone 17 giảm giá, Apple Intelligence có tiếng Việt

iPhone 17 bất ngờ giảm giá

Dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air đã lên kệ tại thị trường Việt Nam từ sáng 19/9. Chỉ sau 3 ngày, một số đại lý ủy quyền của Apple đã bất ngờ điều chỉnh giá bán của mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn.

Một số đại lý bất ngờ điều chỉnh giảm giá iPhone 17 (Ảnh: GSMArena).

Cụ thể, iPhone 17 phiên bản 512GB đang được chào bán với mức giá 31,19 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với giá niêm yết từ Apple. Trong khi đó, phiên bản 256GB có mức giá không đổi.

Theo chia sẻ từ các đại lý, doanh số của iPhone 17 tiêu chuẩn có sự tăng trưởng đáng kể so với iPhone 16 vào cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, sức mua của sản phẩm này chưa thể so sánh được với bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Apple Intelligence có tiếng Việt

Trên bản cập nhật iOS 26.1 Beta, Apple đã bổ sung ngôn ngữ tiếng Việt cho bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Đây được xem là tin vui đối với người dùng iPhone tại thị trường Việt Nam. Trong thời gian tới khi hãng phát hành bản cập nhật iOS 26.1, người dùng có thể chính thức sử dụng tính năng này.

Trên bản cập nhật iOS 26.1 Beta, Apple đã bổ sung ngôn ngữ tiếng Việt cho bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence (Ảnh: Apple).

Trên iOS 26.1, trợ lý ảo Siri với Apple Intelligence tiếng Việt cũng sẽ trở nên thông minh hơn với cách phản hồi mới. Ngoài ra, Siri có thể chuyển các yêu cầu phức tạp như tìm kiếm, phân tích nội dung chuyên sâu sang ChatGPT.

Hiện tại, iOS 26.1 chỉ hỗ trợ phiên bản thử nghiệm (beta) dành cho các nhà phát triển. Trong một vài tuần tới, Apple có thể sẽ mở rộng phiên bản thử nghiệm công khai để người dùng có thể trải nghiệm tính năng mới.

Tốc độ Internet tại Việt Nam lọt top 10 nhanh nhất thế giới

Theo báo cáo của SpeedTest, tốc độ kết nối mạng Internet cố định trung bình trên toàn cầu đạt 104,43 Mbps khi tải xuống và 56,59 Mbps khi tải lên; tốc độ mạng di động trung bình trên toàn cầu đạt 90,69 Mbps khi tải xuống và 13,06 Mbps khi tải lên.

Tốc độ mạng cố định tại Việt Nam lần đầu lọt vào top 10 quốc gia nhanh nhất thế giới, nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ trung bình toàn cầu (Ảnh minh họa: Internet).

Đáng chú ý, tốc độ Internet trung bình tại Việt Nam, cả mạng cố định lẫn mạng di động, đã liên tục được cải thiện, giúp thứ hạng của Việt Nam được tăng thêm trong bảng xếp hạng của SpeedTest.

Cụ thể, mạng Internet cố định của Việt Nam trong tháng 8 đạt tốc độ trung bình 261,80 Mbps khi tải xuống và 237,66 Mbps khi tải lên, tăng thêm 3 bậc và đứng vị trí thứ 10 trong top 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt danh sách này.

Robot hút bụi hỗ trợ sạc nhanh

Ecovacs Deebot X11 được trang bị khả năng sạc liên tục nhiều lần nhỏ. Cụ thể, robot sẽ được sạc nhanh mỗi khi về trạm để đổ bụi, thay nước hay giặt giẻ lau. Ecovacs cho biết với mỗi lần sạc 3 phút, pin tăng được gần 6%.

Deebot X11 sẽ được sạc nhanh mỗi khi về trạm để đổ bụi, thay nước hay giặt giẻ lau (Ảnh: CTV).

Thông thường, robot hút bụi làm việc khoảng 3 giờ, với diện tích làm sạch 120m2 sẽ hết pin. Hãng cho biết Deebot X11 có thể làm sạch nhà với diện tích lên đến 1.000m2 sau mỗi lần sạc đầy. Với tính năng này, Deebot X11 phù hợp với những ngôi nhà có diện tích lớn.

Qualcomm ra mắt chip mới

Qualcomm vừa chính thức ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip di động cao cấp nhất dành cho smartphone Android dự kiến xuất hiện cuối năm nay và đầu năm sau.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 là mẫu chip di động sẽ được trang bị trên các mẫu smartphone cao cấp ra mắt vào cuối năm nay và trong năm sau (Ảnh: Qualcomm).

Đây được xem là bước đi táo bạo của Qualcomm khi sử dụng kiến trúc Oryon thế hệ thứ 3 do hãng tự phát triển, thay vì phụ thuộc vào ARM như trước.

Theo công bố, Snapdragon 8 Elite Gen 5 sở hữu 2 lõi tốc độ 4,6GHz cùng 6 lõi hiệu suất cao 3,62GHz, hứa hẹn tăng 16% hiệu suất tổng thể và tiết kiệm năng lượng 35% so với thế hệ trước.

Dây đeo iPhone 17 khan hàng tại Việt Nam

Trong sự kiện ra mắt iPhone 17, Apple không chỉ giới thiệu dòng sản phẩm mới mà còn trình làng nhiều phụ kiện đi kèm. Đáng chú ý, chiếc dây đeo chéo iPhone lần đầu tiên xuất hiện đã thu hút sự tò mò lớn từ người dùng.

Apple nhiều lần gây tranh cãi khi bán phụ kiện với giá cao (Ảnh: Gizmodo).

Đáng nói, phụ kiện này được Apple chào bán với mức giá gần 1,7 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng đây là mức định giá không tưởng dành cho một sợi dây đeo và dự đoán phụ kiện này sẽ khó bán tại Việt Nam. Tuy vậy, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Hiện tại, khi tìm mua dây đeo chéo iPhone trên cửa hàng trực tuyến của Apple, người dùng sẽ phải chờ 4-5 tuần để có thể nhận hàng. Nhiều phiên bản dây khác nhau như màu cam, màu xanh dương, xanh dương nhạt và nâu sienna đều không có sẵn để giao hàng.

iPhone 17 lại gặp lỗi

Theo báo cáo từ MacRumors, nhiều người dùng iPhone 17 đã gặp phải sự cố kết nối WiFi chập chờn, thiếu ổn định. Sự cố này được ghi nhận trên cả iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air.

Nhiều người dùng đã gặp phải sự cố kết nối WiFi trên dòng sản phẩm mới của Apple (Ảnh: Gizmodo).

Cụ thể, những người bị ảnh hưởng cho biết kết nối WiFi thường xuyên bị ngắt tạm thời. WiFi chỉ hoạt động lại sau khi người dùng mở khóa iPhone. Hệ thống CarPlay cũng phụ thuộc vào kết nối WiFi nên sự cố này khiến cho nhiều người dùng CarPlay bị ngắt kết nối.

Cả 4 mẫu iPhone mới đều được trang bị chip N1 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ kết nối WiFi 7, Bluetooth 6 và Thread. Trong khi đó, các mẫu iPhone trước đây vẫn dựa vào chip Broadcom cho kết nối không dây.