Dự án 90 tỷ đồng sản xuất khuôn pháo hoa ở Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án nhà máy sản xuất khuôn pháo hoa (Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang) tham vấn ý kiến cộng đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, sử dụng diện tích đất trên 8.988m2. Theo chủ đầu tư, dự án thuộc mã ngành cấp IV, mã số 2395 (sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao) theo quy định tại Quyết định số 27/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống kinh tế ngành Việt Nam nên không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành.

Mô hình khuôn pháo hoa (Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ).

Dự án có công suất 10 triệu sản phẩm/năm, tương đương 7.760 tấn/năm. Quy trình sản xuất được chủ đầu tư cam kết chặt chẽ, khép kín, giảm thiểu chi phí sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra. Dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại và được sử dụng rộng rãi ở nước ngoài.

Tại báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, chủ dự án cam kết các thiết bị máy móc được sử dụng không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam. Máy móc thiết bị đã qua sử dụng cũng được cam kết thực hiện đúng với Quyết định 18/2019 và Quyết định 28/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Dự kiến, nhà máy sản xuất khuôn pháo hoa bắt đầu sản xuất, kinh doanh từ quý III năm nay, có thời gian hoạt động tới tháng 7/2053.

Như Dân trí thông tin, mới đây Bộ Công an đề xuất sửa đổi Nghị định 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo theo hướng quy định Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc bộ được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Theo Bộ Công an, Nghị định 137 hiện nay chỉ cho phép có các tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa.

Tỉnh Phú Thọ bắn pháo hoa tầm cao chào mừng thành lập tỉnh vào đêm 1/7 vừa qua ở Công viên Văn Lang, phường Việt Trì (Ảnh: Tùng Vy).

Bộ Quốc phòng giao một đơn vị duy nhất (Nhà máy Z121, nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ) sản xuất pháo hoa nên theo Bộ Công an, số lượng sản phẩm pháo hoa cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng với nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân. Từ đó dẫn tới các đối tượng lợi dụng tăng giá thành sản phẩm do lượng hàng khan hiếm.

Tại dự thảo nghị định gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an đề xuất việc kinh doanh pháo hoa do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy…