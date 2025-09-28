Hôm nay, bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 5h ngày 28/9, bão Bualoi (bão số 10) mạnh cấp 12/giật cấp 15 đang hoạt động trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Bão có thể tăng cấp khi đến gần bờ

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo khoảng trưa đến chiều nay, bão sẽ đi vào khu vực vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi bị ảnh hưởng.

Đến đêm và rạng sáng 29/9, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13. Thời điểm này, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi bị ảnh hưởng.

Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Bão sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Theo dự báo, vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh nước dâng cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.

Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ trưa 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Dự báo từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to diện rộng

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngày 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Theo ông Lâm, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.

Lực lượng chức năng gia cố đê Hội Thống ở Hà Tĩnh (Ảnh: Hải Đan).

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ nay đến ngày 1/10, các sông ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 5-9m ở thượng lưu, ở hạ lưu khoảng 2-5m.

Đỉnh lũ sông Thao (Lào Cai), Hoàng Long (Ninh Bình), Bưởi, Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-3, trên báo động 3 (báo động 3 là mức cao nhất và nguy hiểm nhất).

Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), sông Lô (Tuyên Quang), hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), Hương, Bồ (Huế) lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Ông Đại nhận định các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế có nguy cơ cao ngập lụt; trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở.