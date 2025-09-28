Loại hạt thuộc nhóm "tốt nhất thế giới", được trồng bạt ngàn ở Việt Nam

Hạt bí nằm trong nhóm thực phẩm tốt nhất thế giới

Chuyên trang ẩm thực BBC Good Food của Anh đã công bố danh sách 100 thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu thế giới.

Ở Việt Nam, bí ngô là loại cây trồng phổ biến trải dài từ Bắc vào Nam, thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm (Ảnh: Getty).

Danh sách này được lựa chọn dựa trên phân tích chi tiết thành phần của hơn 1000 loại thực phẩm khác nhau.

Điều đặc biệt là trong nhóm dẫn đầu không chỉ có những thực phẩm vốn được coi là xa xỉ mà còn có nhiều nguyên liệu quen thuộc với bữa cơm người Việt.

Bên cạnh hạnh nhân ở vị trí số 1, hạt chia ở vị trí số 5, mỡ lợn ở vị trí số 8, hạt bí ngô, món ăn vặt truyền thống của người Việt, lại góp mặt ở vị trí cao, minh chứng cho giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Mỗi dịp Tết đến, hạt bí rang giòn trở thành món ăn vặt quen thuộc trong khay bánh mứt.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Hạt bí được khoa học chứng minh là nguồn dinh dưỡng quý giá. Trong hạt chứa magiê, mangan, đồng, kẽm, protein cùng các hợp chất thực vật như phytosterol và chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do, giúp bảo vệ cơ thể.

Giới chuyên gia đánh giá hạt bí là một trong những nguồn cung cấp magiê dồi dào nhất.

Chỉ cần 1/4 cốc hạt bí đã đáp ứng gần một nửa nhu cầu magiê hằng ngày. Magiê tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý quan trọng, từ việc sản xuất năng lượng ATP, tổng hợp ARN và ADN cho đến điều hòa huyết áp. Nhờ vậy, bổ sung hạt bí trong khẩu phần ăn giúp giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim và ngừng tim đột ngột.

Không chỉ vậy, hạt bí còn giàu axit béo omega 3 thực vật, đặc biệt là alpha-linolenic acid (ALA). Đây là một loại chất béo mà cơ thể không thể tự tổng hợp nhưng lại vô cùng cần thiết cho quá trình chuyển hóa.

Bổ sung omega 3 từ hạt bí giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ hệ thần kinh và làm giảm tình trạng viêm.

Tăng cường sức khỏe nam giới

Một điểm cộng khác của hạt bí là lợi ích cho sức khỏe nam giới. Từ lâu, hạt bí đã được coi là thực phẩm tự nhiên hỗ trợ tuyến tiền liệt nhờ hàm lượng kẽm cao.

Nhiều nghiên cứu cho thấy cả dầu hạt bí và hạt bí nguyên hạt đều có tác dụng tích cực trong việc duy trì hoạt động khỏe mạnh của tuyến tiền liệt và cải thiện chức năng sinh sản nam.

Với bệnh nhân đái tháo đường, hạt bí ngô cũng mang lại nhiều hi vọng. Các thí nghiệm trên động vật chỉ ra rằng chiết xuất từ hạt bí có thể làm giảm tình trạng kháng insulin và giảm stress oxy hóa, từ đó hạn chế biến chứng của bệnh tiểu đường.

Điều này mở ra hướng bổ sung hạt bí như một phần trong chế độ ăn lành mạnh cho người mắc bệnh chuyển hóa.

Không dừng lại ở đó, hàm lượng magiê cao trong hạt bí còn đặc biệt có lợi cho hệ xương. Magiê giúp duy trì mật độ xương, hỗ trợ hấp thụ canxi và thúc đẩy quá trình khoáng hóa.

Các chuyên gia cho rằng thường xuyên ăn hạt bí là cách đơn giản để ngăn ngừa nguy cơ loãng xương và giúp xương chắc khỏe hơn.

Hạt bí cũng được biết đến như một “trợ thủ” cho giấc ngủ. Loại hạt này chứa tryptophan, một axit amin mà cơ thể sử dụng để sản xuất serotonin và melatonin.

Đây là hai hormone then chốt điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Vì vậy, ăn một ít hạt bí vào buổi tối có thể giúp bạn ngủ sâu hơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Hệ miễn dịch cũng hưởng lợi đáng kể từ hạt bí ngô. Theo TS Rohini Patil, nhà sáng lập phòng khám Nutracy Lifestyle, hạt bí là nguồn kẽm tuyệt vời giúp tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch và khả năng chống lại nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa trong hạt bí còn giúp giảm viêm, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của gốc tự do.