Lực lượng vũ trang căng sức hỗ trợ người dân ứng phó với bão Bualoi

Lực lượng chức năng tại thành phố Huế đang khẩn trương tìm kiếm một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi mất tích tại khu vực xóm Gióng, phường An Cựu, trong bối cảnh mưa lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi gây ngập lụt nghiêm trọng.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, xác nhận Công an thành phố Huế đang nỗ lực tìm kiếm chị D.T.H. (SN 1990, quê Thanh Hóa) trong tối 27/9.

Lực lượng Công an thành phố Huế nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi, mất tích (Ảnh: CA cung cấp).

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, chị H. cùng chồng đang lội bộ từ nhà trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (xóm Gióng) ra bến xe để về quê không may trượt chân, bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Huế, đã phối hợp với Công an phường An Cựu triển khai công tác tìm kiếm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, mưa lớn trên diện rộng do bão Bualoi đã khiến nhiều tuyến giao thông và khu dân cư vùng thấp trũng tại Huế bị ngập sâu cục bộ, gây chia cắt. Khu vực xóm Gióng, nơi xảy ra vụ việc, là một trong những nơi có nhiều nhà dân và phòng trọ sinh viên bị cô lập.

Công an thành phố Huế đã huy động hơn 2.000 cán bộ cùng các phương tiện như ca nô, xuồng, xe chữa cháy, cưa máy, áo phao và nhiều thiết bị khác để hỗ trợ người dân. Các đơn vị đã sử dụng thuyền nhôm, cao su để di dời người dân từ các tuyến đường ngập sâu đến nơi trú tránh an toàn, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Lực lượng vũ trang thành phố Huế giúp người dân khu vực xã Chân Mây - Lăng Cô đưa phương tiện tàu thuyền vào bờ, tránh trú bão số 10 (Ảnh: Biên phòng thành phố Huế).

Tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp và vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lực lượng Công an xã, phường đã phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Trong ngày 27/9, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà con thôn Hợp Thượng (xã A Lưới 2) thu hoạch, vận chuyển và bảo quản lúa vụ Hè Thu, nhằm giảm thiểu thiệt hại trước khi bão Bualoi đổ bộ.

Bộ đội biên phòng thành phố Huế giúp người dân vùng cao A Lưới thu hoạch lúa vụ Hè Thu (Ảnh: Biên phòng thành phố Huế).

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, các đơn vị biên phòng tuyến biển đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, kêu gọi và hướng dẫn toàn bộ 1.121 phương tiện với hơn 8.000 lao động trên địa bàn vào khu vực neo đậu an toàn.

Lực lượng biên phòng cũng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân gia cố, chằng chống nhà cửa. Hiện có 380 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp.