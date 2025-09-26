Tài xế cán chết nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long đã mất khả năng nhận thức

Chiều 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ vừa có kết luận giám định đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, nơi thường trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) trong vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại xã Vĩnh Xuân.

Gia đình bà Hiền cùng luật đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc theo giấy mời (Ảnh: Nguyễn Thi).

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong vào ngày 4/9.

Kết quả giám định xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4), đương sự không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4) và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần, mất trí.

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông làm bé Tr. tử vong (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn cũ), nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 4/9/2024, khiến em N.N.B.Tr. tử vong.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế điều khiển ô tô tải đã vượt xe bán tải đang di chuyển dừng vào lề, lấn sang lề trái, gây tai nạn khiến nữ sinh Tr. tử vong.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Do không đồng tình với kết quả xử lý vụ tai nạn, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long, ông Phúc (cha của bé Tr.) đã dùng súng bắn tài xế Trung. Sau đó, ông Phúc dùng súng bắn vào đầu mình tự sát. Ông Phúc tử vong vào tối cùng ngày.

Về vụ nổ súng trên, ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Liên quan vụ tai nạn giao thông, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.