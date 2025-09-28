Sự khắc nghiệt nơi công sở nhìn từ vụ kiện "ăn cắp bánh Choco Pie"

“Vụ trộm”... chiếc bánh Choco Pie và một gói snack

Vụ kiện xoay quanh chiếc bánh Choco Pie để trong tủ lạnh tại một công ty logistics khiến dư luận Hàn Quốc sửng sốt.

Sự việc xảy ra lúc 4h ngày 18/1/2024 tại văn phòng của một công ty nằm ở quận Wanju, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Một nhân viên bảo vệ đã vào khu văn phòng, mở tủ lạnh, lấy đi một chiếc bánh Choco Pie và một gói snack có tổng giá trị vào khoảng 1.050 won (20.000 đồng).

Vụ kiện xoay quanh một chiếc bánh Choco Pie và một gói snack đang gây tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc (Ảnh: SCMP).

Quản lý công ty tình cờ phát hiện ra sự việc khi xem hình ảnh thu được từ camera an ninh kết nối tới điện thoại cá nhân. Nhân viên quản lý đã trình báo ngay sự việc với... cảnh sát vì cho rằng nhân viên bảo vệ đã có hành vi trộm cắp.

Phía cảnh sát nhận định dù hành vi của nhân viên bảo vệ vi phạm quy định của công ty và quả thực có thể coi đây là một vụ... trộm nhưng tính chất sự việc quá nhỏ. Cảnh sát đã yêu cầu nam nhân viên nộp khoản tiền phạt 50.000 won (gần 950.000 đồng).

Phản ứng, nhân viên bảo vệ không chấp nhận nộp phạt và cho rằng đáng lẽ vụ việc nên được bỏ qua để anh không bị quy kết là có hành vi trộm cắp tài sản của công ty. Một khi chấp nhận tội danh và nộp phạt, nhân viên bảo vệ biết rằng anh sẽ bị buộc thôi việc ngay sau đó.

Vì nhân viên quản lý kiên quyết không nhượng bộ, nhân viên bảo vệ cũng nhất định không nộp phạt, nên vụ việc được đưa ra tòa án xét xử.

Trong phiên xét xử sơ thẩm, tòa tuyên hủy bỏ quyết định xử phạt đối với nam nhân viên bảo vệ. Phía công ty kháng cáo nên vụ kiện đang được xét xử phúc thẩm.

Ai cũng có lý lẽ riêng, mà cuộc sống vốn đã rất khắc nghiệt

Vụ việc hy hữu khiến dư luận Hàn Quốc rất quan tâm. Không ít người so sánh nhân viên bảo vệ với nhân vật Jean Valjean trong tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của đại văn hào người Pháp Victor Hugo, người bị bắt tù khổ sai, bị săn đuổi cả đời chỉ vì lấy trộm một ổ bánh mì lúc đói khát. Họ chỉ trích nhân viên quản lý đã hành xử cứng nhắc, thiếu nhân văn.

Dù vậy, khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, nhân viên quản lý khẳng định vấn đề ở đây không nằm ở những món đồ ăn vặt, mà là việc anh ta bị mất niềm tin vào đội ngũ nhân viên bảo vệ và cảm thấy an ninh của công ty bị đe dọa.

"Nhân viên này vốn chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho công ty trong khung giờ tối nhưng anh ấy đã rời vị trí chốt trực được quy định để đi vào nơi không có phận sự, anh ấy đã lấy những món đồ không được phép lấy. Đó là điều không thể chấp nhận. Trong sự việc này, nam nhân viên bảo vệ đã sai, tại sao tôi lại là người bị dư luận tấn công?", nhân viên quản lý lật lại vấn đề.

Nhân viên quản lý cho biết thêm, khu văn phòng nằm ở tầng 2 của tòa nhà. Các nhân viên bảo vệ chỉ được phép trực ở tầng 1. Anh vốn rất tin tưởng các nhân viên bảo vệ nên không có các biện pháp an ninh cẩn mật cho khu văn phòng. Anh không ngờ họ lại ra vào văn phòng một cách tự do như vậy.

Một tháng trước khi phát hiện sự vụ này, nam nhân viên quản lý vừa cho lắp thêm camera an ninh trong văn phòng. Khi phát hiện một sự việc tương tự, anh từng cảnh cáo công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, yêu cầu không được để các nhân viên bảo vệ tự do đi vào khu văn phòng.

Công ty bảo vệ khi ấy đã hứa sẽ chấn chỉnh lại đội ngũ nhân sự, nhưng chỉ sau vài ngày, quản lý lại phát hiện vụ việc "trộm bánh Choco Pie" này khi theo dõi camera an ninh. Lần này, anh quyết định báo cảnh sát.

"Tôi cũng là con người. Các vị có nghĩ tôi muốn làm hỏng tương lai của một người khác không? Thực sự trong quá trình xử lý sự việc lúc ban đầu, tôi đã không thấy nhân viên bảo vệ thể hiện sự thành khẩn hối lỗi", nhân viên quản lý cho hay.

Về phần nam nhân viên bảo vệ, anh cho biết: "Trong hơn 10 năm làm ở đây tôi thấy không chỉ tôi mà các bảo vệ khác, hay thậm chí là các lái xe chở hàng cho công ty cũng thường vào khu văn phòng lấy đồ ăn vặt. Chúng tôi không nghĩ việc này có vấn đề gì".

Hàng chục nhân viên bảo vệ và lái xe đã cùng chủ động đưa ra lời khai với phía tòa án, xác nhận thực tế này.

Trong phiên xét xử phúc thẩm mới nhất, thẩm phán Kim Do-hyung đã phải thốt lên trước tòa khi xem hồ sơ vụ kiện: "Cuộc sống vốn đã rất khó khăn, khắc nghiệt rồi, chúng ta có cần đẩy sự việc đi xa tới mức này không?".