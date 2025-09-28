Ukraine thừa nhận đã được cấp lá chắn Patriot cũ của Israel thông qua Mỹ

Một hệ thống Patriot (Ảnh: Lục quân Mỹ).

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 27/9 xác nhận tình trạng hoạt động của một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất từng hoạt động ở Israel.

Theo Kyiv Post, đây là một thương vụ được Washington dàn xếp nhằm tránh các nhạy cảm chính trị liên quan tới quan điểm trung lập của Israel trong chiến sự Nga - Ukraine.

“Hệ thống của Israel đã hoạt động ở Ukraine được một tháng. Chúng tôi sẽ nhận thêm hai hệ thống Patriot nữa vào mùa thu, đó là tất cả những gì tôi có thể nói", ông Zelensky nói với các phóng viên.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin lần đầu vào tháng 5 rằng Washington đã yêu cầu Israel hoàn trả hệ thống Patriot cũ để tân trang trước khi chuyển cho Kiev.

Động thái này là cần thiết vì Israel từ trước đến nay vẫn phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhằm duy trì mối quan hệ với Nga.

Vào tháng 6, sau khi một đặc phái viên Israel ám chỉ rằng các hệ thống này đã được gửi đi, Bộ Ngoại giao Israel đã chính thức phủ nhận việc chuyển giao trực tiếp, tuyên bố rằng: “Israel không chuyển hệ thống Patriot cho Ukraine”.

Hệ thống tên lửa Patriot, được Mỹ phát triển từ cuối những năm 1970, có chức năng đánh chặn tên lửa và máy bay.

Nga chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của ông Zelensky nhưng trước đó từng nhiều lần cảnh báo Israel về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Năm 2022, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cho biết việc Israel chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ là động thái liều lĩnh, có thể gây ảnh hưởng tới quan hệ giữa 2 nước.

Năm ngoái, khi truyền thông phương Tây nói về việc Tel Aviv cân nhắc chuyển Patriot cho Kiev, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cảnh báo: "Israel phải sẵn sàng đối mặt với hậu quả nếu nước này thực hiện kế hoạch được cho là cung cấp các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine".

Vào tháng 4, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đã sẵn sàng mua 10 hệ thống Patriot từ Mỹ với giá 15 tỷ USD, với các đối tác châu Âu sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho thỏa thuận này.

Ông kêu gọi các đồng minh khẩn trương giúp Ukraine gia tăng năng lực phòng không trong bối cảnh những cuộc tập kích "mưa hỏa lực" của Nga đang diễn ra với quy mô ngày càng lớn hơn trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.