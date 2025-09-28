Bộ Chính trị yêu cầu báo cáo tình trạng thừa, thiếu cán bộ tại xã, phường

Tại Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ khẩn trương sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, theo phương châm "mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất vì nhân dân phục vụ".

Các cấp ủy, chính quyền địa phương được giao trách nhiệm trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo khắc phục hạn chế, bất cập; phân công rõ trách nhiệm, xác định thời gian hoàn thành cụ thể để tránh gián đoạn hoạt động công vụ và không bỏ sót nhiệm vụ.

Bố trí đủ nhân lực chuyên môn, làm rõ chỗ thừa, chỗ thiếu

Một nội dung trọng tâm là triển khai ngay việc bố trí đủ cán bộ chuyên môn về cơ sở, nhất là các vị trí có tính chất then chốt như quản lý đất đai, quy hoạch - xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục và y tế. Đây là những lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu bức thiết của người dân và công tác quản lý nhà nước.

Song song với đó, Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là ở huyện, xã cũ. Các địa phương cần xác định rõ tình trạng thiếu, thừa, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15/10.

Tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực công chức

Ngoài yêu cầu bố trí nhân sự, Kết luận 195 cũng nêu rõ việc tăng cường tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ công chức tại địa phương. Đây là giải pháp nhằm giúp cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh việc bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp tại cơ sở không chỉ là giải pháp tình thế, mà là nền tảng để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Trước đó, Bộ Nội vụ cũng có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị khẩn trương rà soát, xác định thực trạng việc bố trí và sử dụng cán bộ, công chức tại cấp xã để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo yêu cầu, các địa phương phải thống kê cụ thể số lượng, chất lượng, cách bố trí cán bộ, công chức tại UBND cấp xã theo từng lĩnh vực chuyên môn. Tỷ lệ cán bộ có bằng cấp, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác cũng cần được làm rõ, kèm theo biểu tổng hợp do Bộ Nội vụ ban hành. Ngoài ra, địa phương phải đánh giá thực trạng nhân lực ở cấp xã, chỉ ra thuận lợi, khó khăn, chính sách đã áp dụng và đề xuất giải pháp.

Thực tế nhiều xã, phường hiện vẫn thiếu cán bộ chuyên môn ở các vị trí then chốt. Không ít nơi còn phải luân chuyển cán bộ từ xã này sang xã khác để "chữa cháy", dẫn tới tình trạng công việc bị gián đoạn.

Ở một số địa phương, cán bộ cấp xã chưa được đào tạo đúng chuyên ngành, phải kiêm nhiệm nhiều việc, ảnh hưởng đến chất lượng xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.