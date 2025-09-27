Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi trên đường về quê

Tối 27/9, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, thành phố Huế, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người phụ nữ bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, vợ chồng anh N.D.H. (SN 1985) và chị D.T.H. (SN 1990), quê tỉnh Thanh Hóa, thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Cựu, thành phố Huế, đi bộ ra bến xe để về quê.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến đoạn đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, chị H. không may trượt chân, bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, người chồng không kịp ứng cứu. Phải đến khoảng 18h cùng ngày, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để trình báo và nhờ hỗ trợ.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Huế, đã phối hợp Công an phường An Cựu, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Bualoi, trong những giờ qua, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục xảy ra mưa lớn, nước lũ chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng thành phố Huế dùng thuyền cao su để tiếp cận, di dời các hộ dân tại khu vực xóm Gióng bị nước lũ cô lập (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, trong các ngày 27-29/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Trong ngày 27/9, mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều khu vực thấp trũng. Nhiều tuyến giao thông tại khu vực trung tâm thành phố Huế và các xã miền núi A Lưới bị ngập sâu cục bộ.

Tại xóm Gióng, phường An Cựu, nhiều nhà dân, phòng trọ sinh viên đã bị ngập sâu. Các lực lượng chức năng phường An Cựu đã dùng thuyền cao su lội nước vào những khu vực dọc các tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Hữu Cảnh để sơ tán người dân đến nơi an toàn.