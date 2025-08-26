Khu du lịch Thiên Cầm tan hoang sau bão Kajiki

Từ sáng 25/8, bão Kajiki (bão số 5) bắt đầu gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực ven biển của tỉnh Hà Tĩnh như thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên cũ.

Bão Kajiki gây ra lượng mưa lớn, gió mạnh. Từ trưa 25/8, chính quyền yêu cầu người dân không ra đường, các phương tiện dừng lại trú ẩn trong thời gian bão đổ bộ.

Gần trưa 25/8, một số nhà dân, nhà hàng tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu hứng chịu những thiệt hại đầu tiên.

Từ trưa 25/8, bão Kajiki đổ bộ khiến sóng biển dâng cao 8-9m, mưa trắng trời, gió quật mạnh, rít liên hồi.

Bão quần thảo trong nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều công trình bị tốc mái, hư hỏng, cây cối, cột điện gãy đổ.

Các công trình lớn như khách sạn cao tầng, nhà nghỉ dưỡng cũng bị hư hỏng do bão.

Đến tối cùng ngày, khi bão Kajiki quét qua, để lại cảnh xác xơ, tan hoang tại Khu du lịch biển Thiên Cầm. Nhiều nhà hàng bị tốc mái, tài sản, đồ đạc ngổn ngang.

Mưa bão khiến xã Thiên Cầm và nhiều khu vực của tỉnh Hà Tĩnh bị mất điện, chìm trong bóng tối. Hà Tĩnh bước đầu ghi nhận một người tử vong, 3 người bị thương, hàng trăm cây xanh gãy đổ, hàng trăm nhà tốc mái do ảnh hưởng bão Kajiki.