Khoảnh khắc SU-30MK2 "xé gió", khí tụ kín lưng cánh như khoác mây trắng

Sân bay Kép rộn tiếng gầm chiến đấu cơ hợp luyện, hướng tới Quốc khánh 2/9 (Video: Vũ Thịnh).

"3 2 1, cơ động", lệnh từ chỉ huy bay bên dưới mặt đất vang lên, đội hình 5 tiêm kích SU-30MK2 tăng tốc, "xé gió" trong tích tắc rồi giải tán theo nhiều hướng, khoan thẳng lên bầu trời sân bay Kép (Lạng Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh).

Đó là những âm thanh, hình ảnh thường xuyên xuất hiện trên bầu trời xã Bắc Giang những ngày này, khi 2 đội hình gồm 8 chiếc SU-30MK2 đang tăng cường huấn luyện bài bay đặc biệt cho nhiệm vụ trình diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sắp tới (Ảnh: Hải Long).

Từ 5h30, để chuẩn bị cho một buổi huấn luyện với những màn bay ấn tượng, khi ánh bình minh vừa ló rạng, chiếc tiêm kích SU-30MK2 mang số hiệu 8583 từ từ lăn bánh ra đường băng, cất cánh bay trinh sát khí tượng trước khi bắt đầu các bài bay tập luyện.

Tiếng động cơ gầm rít, "hổ mang chúa" lao vút lên bầu trời. Chuyến bay khí tượng kéo dài khoảng 15 phút khi trăng còn trên cao, bầu trời chưa sáng hẳn.

Sau khi kết thúc bay khí tượng, dữ liệu sẽ được đưa về phòng chỉ huy - Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ) để phân tích. Trong điều kiện khí tượng thuận lợi, chỉ huy sẽ giao nhiệm vụ bay ngay sau đó.

Khoảng 7h30, lần lượt 2 biên đội tiêm kích SU-30MK2 cất cánh tập luyện bài bay đặc biệt cho nhiệm vụ bay trình diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hải Long).

Trong các khối máy bay biểu diễn tại đại lễ A80, có 8 chiếc tiêm kích SU-30MK2 tham gia, với bài bay gồm 2 đội hình, đội hình mũi tên 5 chiếc và một đội hình 3 chiếc (Ảnh: Hải Long).

Đội hình 5 chiếc tiêm kích SU-30MK2 lao vút qua bầu trời sân bay Kép với đội hình mũi tên đầy uy lực (Ảnh: Hải Long).

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng, hùng tráng nhất buổi huấn luyện là khi đội hình 5 máy bay cơ động, tăng tốc và giải tán theo đội hình 2-2-1-2-1 (Ảnh: Hải Long).

Mỗi pha cơ động phức tạp, một làn khói trắng bao phủ như khoác lên lưng cánh SU-30MK2 một lớp mây trắng tinh. Đây là hiện tượng hơi nước ngưng tụ khi không khí đi qua cánh máy bay trong lúc phi công thực hiện động tác cơ động với gia tốc lớn, góc tấn cao hoặc chuyển hướng đột ngột (Ảnh: Hải Long - Thành Đông).

Biên đội 5 chiếc đội hình mũi tên sau khi cơ động, máy bay số 1 sẽ khoan xoắn thẳng lên cao, hai cánh trái phải sẽ chia ra mỗi bên 2 chiếc rẽ sang hai hướng tạo nên cảnh tượng đẹp mắt (Ảnh: Hải Long).

Trong buổi tập tại sân bay Kép còn có sự kết hợp của 6 chiếc Yak-130 - loại máy bay huấn luyện đa nhiệm kiêm tấn công hạng nhẹ.

Ngoài ra, 4 chiếc phản lực huấn luyện đa năng L-39NG thuộc Trung đoàn Không quân 910 (Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng PK-KQ) cũng tham gia hợp luyện (Ảnh: Thành Đông).

Thiếu tá Phạm Văn Năm, Phi đội trưởng Phi đội 1 - Trung đoàn 940 cho hay, nhiệm vụ lần này với bài bay khá phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao, vậy nên trong quá trình huấn luyện bay 1 chiếc, 2 chiếc thì phải tập luyện rất nghiêm khắc. Để sau khi vào đội hình lớn, cơ động thì đảm bảo sẽ có màn trình diễn tốt nhất và đẹp mắt nhất cho nhân dân cả nước xem (Ảnh: Hải Long).

Lần lượt những chiếc phản lực huấn luyện đa năng L-39NG và Yak-130 cất cánh trên đường băng sân bay Kép để tham gia hợp luyện cùng tiêm kích SU-30MK2 (Ảnh: Hải Long).

Ở độ cao 200-300m, 6 chiếc Yak-130 của Trung đoàn 940 nhập đội hình, tạo thành hình tam giác cân, bay qua khu vực khán đài giả định với khoảng cách và độ cao chuẩn xác (Ảnh: Hải Long).

Thượng uý Nguyễn Tiến Thành, Biên đội trưởng Phi đội 1 - Trung đoàn 940, một trong 12 phi công của biên đội Yak-130 cho biết, bản thân anh và toàn phi đội rất tự hào và cảm thấy rất vinh dự, mang theo trọng trách lớn trong nhiệm vụ A80 lần này.

"Đây có lẽ là sự kiện mà chính bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì đây là dấu ấn trong cuộc đời quân ngũ của tôi khi được tham gia sự kiện lớn của đất nước lần này", Thượng uý Nguyễn Tiến Thành nói.

Bay gần cuối cùng trong bài bay biểu diễn là 4 chiếc L-39NG. Với sự kết hợp với tiêm kích SU-30MK2 và máy bay huấn luyện đa nhiệm Yak-130, sẽ tạo nên màn trình diễn bay đầy ấn tượng trong đại lễ A80 sắp tới (Ảnh: Thành Đông).

Theo phương án bay phục vụ đại lễ A80, có tổng cộng 30 máy bay các loại, bao gồm: Các loại trực thăng Mi; máy bay vận tải C295, C212i; máy bay huấn luyện đa nhiệm Yak-130; máy bay huấn luyện L-39NG và tiêm kích SU-30MK2.

Riêng tại sân bay Kép (Bắc Giang), có 3 nhóm máy bay tham gia huấn luyện cùng nhau là L-39NG, Yak-130 và SU-30MK2 (Ảnh: Thành Đông).

Mỗi buổi huấn luyện với hai giờ bay sẽ kéo dài khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, từ 5h30 đến khoảng 11h (Ảnh: Hải Long).

Tuy thời tiết tại Bắc Giang những ngày này khá khắc nghiệt khi nắng nóng liên tục, nhưng các phi đội bay luôn sẵn sàng cho những buổi tập luyện cao điểm, hướng tới đại lễ A80.