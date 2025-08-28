Hơn 2 ngày sau mưa như trút nước đường Võ Chí Công vẫn ngập gần nửa mét

Cơn mưa lớn kéo dài vào đêm 25 và ngày 26/8 đã khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội ngập sâu. Đến nay mặc dù đã hơn 2 ngày trôi qua nhưng tại đường Võ Chí Công vẫn còn điểm ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào 19h30 ngày 28/8, một đoạn đường Võ Chí Công đoạn gần cầu Nhật Tân vẫn ngập sâu 40-50cm. Khu vực ngập kéo dài khoảng 150m ở cả 2 chiều dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Một số người dân sống gần khu vực cầu Nhật Tân cho biết, đường Võ Chí Công đoạn gần cầu Nhật Tân là "điểm đen" về ngập úng. So với tối qua nước đã rút được nhiều nhưng tốc độ chậm.

Nhân viên Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội thay phiên túc trực để hướng dẫn các phương tiện đi vào khu vực an toàn. Trong đó xe máy được hướng dẫn đi lên vỉa hè, ô tô đi sát dải phân cách sẽ tránh được điểm ngập sâu.

Nữ nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội hỗ trợ người dân tạm đi xe máy lên vỉa hè để tránh điểm ngập sâu.

Trời tối khó quan sát, nhiều người cố vượt qua đoạn ngập dẫn tới xe chết máy phải dắt bộ giữa đường.

Các xe bán tải, ô tô gầm cao có thể lưu thông ổn định qua khu vực ngập nhưng đối với các ô tô gầm thấp việc lưu thông qua đây tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể bị chết máy.

Mặc dù chỗ ngập sâu khoảng 40-50cm nước nhưng các xe điện lưu thông ổn định.

Xe máy chật vật di chuyển qua điểm ngập.

Đối với các ô tô gầm thấp việc di chuyển qua điểm ngập gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện này phải lưu thông với tốc độ chậm để di chuyển qua điểm ngập úng.

Qua điểm ngập theo hướng đi cầu Nhật Tân hàng loạt xe bị chết máy. Tại đây đã có một nhóm thợ sẵn sàng sửa những xe gặp sự cố.

Đường Võ Chí Công là một trong những trục đường quan trọng của thành phố Hà Nội. Tuyến đường này kết nối trung tâm thành phố với Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài nên có rất nhiều phương tiện lưu thông cả ngày lẫn đêm. Việc tuyến đường thường xuyên bị ngập sau những trận mưa lớn khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.