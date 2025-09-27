Nam sinh lớp 7 mất tích khi tắm biển trước giờ bão Bualoi đổ bộ

Tối 27/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng địa phương tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 17h10 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) nhận được tin báo về một trường hợp đuối nước tại bãi biển Tiên Trang, thuộc thôn Tiên Phong, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa (Ảnh: Cao Hường).

Nạn nhân là cháu N.V.A. (SN 2013), trú tại thôn 2, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Đến 20h30, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục triển khai phương tiện, phối hợp cùng Công an xã Tiên Trang, chính quyền địa phương và người dân nỗ lực tìm kiếm cháu A..