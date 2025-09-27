CLB Công an TPHCM lên đầu bảng V-League, HAGL bị CLB PVF-CAND cầm hòa

CLB CA TPHCM đang có phong độ rất cao, nên họ được đánh giá cao hơn so với chủ nhà SLNA trong trận đấu diễn ra tối nay (27/9), trên sân Vinh (Nghệ An).

Dù vậy, SLNA lại là đội khởi đầu tốt hơn trong trận đấu này. Bóng mới lăn 15 phút, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn giúp SLNA dẫn trước 1-0 là Ngô Văn Lương, sau tình huống dứt điểm quyết đoán.

Trận đấu giữa CLB CA TPHCM (áo đỏ) và SLNA diễn ra rất hay (Ảnh: Đ.V).

Chưa hết choáng váng sau bàn thua này, CLB CA TPHCM thua tiếp bàn thứ hai. Phút 21, hàng thủ của đội khách chống bóng bổng không tốt, để bóng bật ra đến ngay vị trí của tiền đạo Olaha bên phía SLNA. Từ khoảng cách chỉ chừng chục mét, Olaha sút bóng rất căng, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Những tưởng SLNA sẽ có trận thắng dễ dàng sau hai bàn dẫn trước từ rất sớm, nhưng CLB CA TPHCM lại vùng lên cực kỳ mạnh mẽ.

Đội trưởng Nguyễn Tiến Linh bắt đầu cho màn lội ngược dòng cho đội khách. Phút 45, nhận đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, anh đánh đầu tuyệt đẹp, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Tiến Linh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho CLB CA TPHCM.

Các cầu thủ CA TPHCM lội ngược dòng quá kịch tính (Ảnh: Đ.V).

Tiến Linh và các đồng đội tạm dẫn đầu bảng (Ảnh: Đ.V).

Sang hiệp hai, CLB CA TPHCM tiếp tục tấn công mạnh. Phút 55, cầu thủ đội khách đá phạt góc, thủ môn Cao Văn Bình chọn sai điểm rơi, bóng đến vị trí của Peter Makrillos đánh đầu chính xác, ghi bàn san bằng tỷ số cho CLB CA TPHCM.

Chưa dừng lại tại đây, phút 64, Nguyễn Thái Quốc Cường sút bóng chìm từ khoảng 25m, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức.

Chiến thắng này bất ngờ đưa CLB CA TPHCM lên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League với 13 điểm. CLB CA TPHCM hơn đội nhì bảng Ninh Bình một điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ hai trận.

Ở các cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay ở vòng 5 LPBank V-League 2025-26, SHB Đà Nẵng thắng CLB Becamex TPHCM 2-1 trên sân Gò Đậu (TPHCM), còn CLB PVF-CAND hòa HAGL 0-0.

HAGL vẫn đứng áp chót bảng xếp hạng, với 2 điểm sau 4 trận. HAGL cùng điểm với đội cuối bảng Thanh Hóa, nhưng HAGL tạm xếp trên nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ.