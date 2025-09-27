Vụ ẩu đả trước cổng trường: Người hành hung không phải cán bộ công an

Ngày 27/9, theo lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, công an phường đã làm việc với những cá nhân liên quan trong clip ghi lại cảnh người đàn ông ăn mặc lịch sự hành hung người khác ngay trước cổng Trường THCS Lý Thái Tổ.

Theo xác minh, người đàn ông trong clip không phải cán bộ công an như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Người này được xác định làm việc ở cây xăng tại một xã phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần âu, đi giày tây đánh một người khác trước cổng trường học vì chỗ đỗ ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó như Dân trí đã thông tin, trưa 26/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi trắng lớn tiếng cãi vã với một nhóm phụ huynh khi đến đón con tan trường.

Trong đó, tài khoản K.Đ.M. còn cho rằng người đàn ông nêu trên là cán bộ công an.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp chỗ đỗ ô tô. Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông này bất ngờ lao vào đá, đấm liên tiếp một người khác. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người chứng kiến kịp thời can ngăn.

Một số hình ảnh cho thấy người này sau đó còn cởi áo, cầm theo hung khí để đe dọa người khác. Sự việc xảy ra đúng giờ tan học, trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh và học sinh, gây bức xúc trong dư luận.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật cũng như những trường hợp tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.